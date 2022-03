Киев призовава за международно посредничество на преговорите с Москва

Британската поп звезда Ед Шийран се яви във Висшия съд в Лондон, където започна делото за авторски права по обвинение, че хитът му "Shape of You" съдържа музикални фрази от друго произведение, съобщи АФП, цитирано от БТА. Песента "Shape of You" излезе през 2017 г. и се превърна в хит на 31-годишния Шийран