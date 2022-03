Зеленски готов да преговаря за Крим

Американската рокгрупа Ugly Kid Joe ще се включи във фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley това лято. На сцената в с. Могилово край Чирпан ще прозвучат едни от големите им хитове като Cats in the Cradle и Everything About You. В музикалното събитие ще участват също Firewind, Scanner и Silent Winter