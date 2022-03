Най-добрият снайперист в света се бие за Украйна

Най-добрият снайперист в света вече е в Украйна и участва във войната, съобщи "Дейли Мейл".

40-годишният канадец, известен единствено с прякора си Уоли, има вече достатъчно опит, като се е сражавал в Афганистан и Ирак. За него се знае, че единствено е служил в 22-и Кралски батальон на канадската армия.

През 2017 година той прави и световния рекорд, като убива терорист от Ислямска държава от 3450 метра.

В Украйна Уоли е с камерата си и дори споделя всичко в социалните мрежи. Във фейсбук неговите репортажи могат да бъдат намерени на страницата La Torche et l'Epee - The Torch and Sword или Факелът и Мечът.