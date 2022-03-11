Ето графика на зелените коридори за евакуация на гражданите от Украйна днес

Във връзка със силно влошената обстановка в Украйна и осигурените „зелени коридори“ за напускане на гражданското население на страната от МВнР призовават абсолютно всички български граждани и членове на техните семейства да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна.
Ето актуалното за 11 март 2022 г. разписание:
Графік руху Укрзалізниці на 11 березня.
Всички евакуационни влакове по направление изток-запад са безплатни, включителни и международните (с изключение на Унгарските железници).
Киев:
06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
21:50 - №15 Харків - Рахів
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
22:49 - №138 Хмельницький - Лиман
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:09 - №15 Харків - Рахів
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
06:23 - №796 Дніпро - Харків
08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
14:00 - №731 Дніпро - Львів
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Вінниця:
00:28 - №105 Київ - Одеса
00:58 - №078 Одеса - Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ - Хмельницький
03:42 - №060 Чоп - Київ
03:42 - №058 Ворохта - Київ
03:54 - №106 Одеса - Київ
04:31 - №081 Ужгород - Київ
04:42 - №050 Трускавець - Київ
06:03 - №056 Рахів - Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
18:07 - №055 Київ - Рахів
19:38 - №138 Хмельницький - Лиман
20:50 - №716 Львів - Київ
21:45 - №081 Київ - Ужгород
22:32 - №042 Трускавець - Дніпро
23:17 - №049 Київ - Трускавець
23:26 - №057 Київ - Ворохта
23:26 - №059 Київ - Чоп
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз можемо анонсувати наступне:
Краматорск
Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00
Харков
Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днипро
П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00
Кривой Рог
Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50
Одеса
Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Житомир
Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00
Жмеринка
Поїзд 7904 Жмеринка – Львів, 14:00
Авдіївка
Поїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00
Пълен списък на международните евакуационни влакове за 11-ти март 2022 г.:
Полша
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Унгария
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Словакия
№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.
Румъния
Одеса - Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.
Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.
-
83 000 украинци са поискали да останат в Молдова
-
Андрей Иванов: Сгради, строени преди 1992 г., имат противорадиационно укритие
-
Трите олимпийски села ще затворят врати на 16 март
-
Мартин Форд тежи 140 кг преди боя с Иранския Хълк (Видео)
-
Над 360 000 украински бежанци са пристигнали в Румъния от началото на войната
-
Джокович открива сезона на червени кортове на Мастърса в Монте Карло