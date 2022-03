Откриха над 500 мъртви пеликани, покосени от птичи грип в Северна Македония

Над 500 мъртви пеликани са открити в Мала Преспа тези дни, съобщават във фейсбук профила си от Македонското екологично дружество (МЕД).

"Пеликаните бяха забелязани от партньорската ни организация ПреспаНет Society for the Protection of Prespa. Потвърдена е причината за смъртта на птиците- птичи грип H5N1. Информирани са отговорните институции, които следят ситуацията, очакванията са да бъдат регистрирани нови случаи", пишат еколозите и призовават да бъдат уведомени незабавно, ако бъде забелязан подобен проблем, предаде БТА.

Н5N1 е високопатогенна форма на птичи грип. Мъртвите птици са забелязани на брега на Преспанското езеро в Албания на труднодостъпно място. Къдроглавият пеликан е от уязвимите видове, вписан в Червената книга на световно застрашените видове.

За огнище на птичи грип сред пеликани съобщиха и в Гърция. В последните седмици в района на езерото Малка Преспа в западната част на страната са открити близо 600 умрели къдроглави пеликана, а през миналата година случаите са били само 70.