Платформи организират исторически пътешествия, показват двойника ти от миналото

“Образование 4.0” е съвместна инициатива на Vivacom и в. “24 часа” за дигитална трансформация на основното и средното образование.

Проектът си поставя за цел да популяризира ползите от дигитализация на българските училища чрез въвеждане на технологии, нови методи на преподаване в сигурна виртуална среда и подходящо съдържание.

Историята е една голяма приказка. На колкото и години да си, тя е като един интересен роман за велики хора, събития, върхове и спадове, открития, войни, пандемии, любов... Онлайн обучението по история може да бъде истинско приключение с помощта на електронните уроци и платформите.

Тук ще разгледаме най-добрите приложения и дигитални платформи за изучаване на световна и българска история.

The History of Everything

Заглавието не е метафора, приложението The History of Everything наистина е историята на всичко. Вертикална времева линия изобразява всички значими исторически събития от Големия взрив до раждането на интернет. Всеки отделен параграф е красиво илюстриран и анимиран и дава фундаментална представа за събитието, за което отговаря.

Приложението не се ограничава и откъм тематика, като

представя събития, свързани с развитието на Земята,

на животинските видове, с известни военни действия, с живота на исторически личности и др.

The History of Everything e налично в App Store и Google Play. Приложението е безплатно и изисква само и единствено любознателност.

Исторически календар

Широкото интернет пространство предлага чудесна опция и за тези, които не искат никога да се разделят с историята. Историческият календар е приложение, което ежедневно представя хронологично различни исторически събития на съответната дата. Бюлетинът на събитието дава базисна информация за него, но е налична и пълната статия по повода. Приложението разполага със съдържание на над 50 езика (включително и български) и кратки викторини. Подобни приложения са History Today, On This Day, Historical Calendar и други.

Google

Приложенията и инструментите на Google също могат да бъдат отлични средства за дигитално обучение. Google Arts and Culture e приложение с историческа насоченост към изкуството и културата. То се състои от безброй статии и визуализации, свързани с артисти, мислители, писатели, литературни и културни периоди и др. При споделена локация ползвателите могат да прочетат и конкретно за културната история на областта, в която се намират. Приложението има и функцията “Арт Селфи”, с която хората могат да открият своя исторически двойник.

Платформата Google Earth предлага исторически пътешествия. Те се състоят във виртуална разходка из няколко емблематични местоположения, свързани с историческо събитие. Ползвателите могат да минат през тях стъпка по стъпка и да прочетат информацията, свързана с обектите. Например разходката War in the Pacific разказва за военните действия между САЩ и Япония по време на Втората световна война. Разходката показва и потънали останки от бойните машини, като например американския танк “Шърман”.

Друг полезен инструмент на Google е Google Assistant, с който човек може да провери какво се е случило на даден ден, да участва във викторина по история или просто да научи нов случаен факт. Гугъл асистентът е включен фабрично във всички устройства с операционна система Android, но е наличен и за iOS в App Store.

Viva History

С Viva History историята оживява. Учениците гледат документални видеа, запознават се с български учени, държавници, военни, революционери. Платформата предлага информация за фолклора, празниците и обучаите, народното творчество. Сериозни теми пък са поднесели забавно за най-малките - за бележити средновековни битки, за Възраждането, а и историята на спорта в България.

Viva History е проект на сдружение “Българска история”, реализиран с подкрепата на Vivacom.

“Уча.се”

Най-голямата българска образователна платформа включва и уроци по история за учениците от 5-и до 10-и клас, съобразени с програмата на Министерството на образованието и науката.

“Уроците страшно помагат и на учителите. Когато бях ученик и учителят описваше някаква битка покрай освобождението на България например, казваше: “Вижте на картата - по левия склон минават турците, в тази част

чакат българските войски,

от другата страна пък идва подкрепление”. На второто или третото “Представихте ли си го?” си изгубен и всякакъв интерес изчезва. Във видеата всичко е анимирано, гледаш го като филм и това задържа вниманието на учениците”, обяснява тънкостите на уроците на “Уча.се” създателят на платформата Дарин Маджаров. Според него лесно може да се изгуби вниманието на учениците. Все едно много обстоятелствено да разказваш виц и накрая никой да не се засмее.

“Историята е много повече от някакви си там отминали случки и безкрайна поредица от дати. Историята отговаря не само на въпросите кога, какво, къде и кой, но и на защо и как, което развива критичното мислене. Миналото оформя нашето настояще и бъдеще. Историята ни дава уроци да не допускаме грешките на миналото”, обяснява урокът “Защо да уча... история”.