Дъжд и сняг днес, температурите между 4 и 9 градуса

Днес ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, който в Предбалкана и Лудогорието ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София около 1°.

Жълт код е обявен за Черноморието заради силен вятър, очаква се той да бъде с пориви до 22 м/с. Максималните температури ще са между 4° и 9°, в крайните югозападни райони до 12°-13°, в София около 6°, по Черноморието около 5-6, в северните райони между 5 и 7 градуса, в южните до 8-9 градуса.

В петък ще застудее още и дневните температури ще бъдат между 3 и 5 градуса.