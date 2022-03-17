Дъжд и сняг днес, температурите между 4 и 9 градуса

17.03.2022 07:01;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/novini/article/11134925 www.24chasa.bg
Облачно ще е времето днес.

Днес ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, който в Предбалкана и Лудогорието ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София около 1°.

Жълт код е обявен за Черноморието заради силен вятър, очаква се той да бъде с пориви до 22 м/с. Максималните температури ще са между 4° и 9°, в крайните югозападни райони до 12°-13°, в София около 6°, по Черноморието около 5-6, в северните райони между 5 и 7 градуса, в южните до 8-9 градуса.

В петък ще застудее още и дневните температури ще бъдат между 3 и 5 градуса.

Други от България

Облачно ще е времето днес.

Дъжд и сняг днес, температурите между 4 и 9 градуса

"24 часа" на 17 март - вижте първите страници през годините

"24 часа" на 17 март - вижте първите страници през годините

1949 новозаразени с COVID-19, излекуваните са 3565

1949 новозаразени с COVID-19, излекуваните са 3565

Министър Надежда Йорданова

След 9 часа дебати правната комисия закри спецправосъдието

Проблем със софтуера за регистрирането на бежанци имаше вчера в центъра в Бургас. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

До 30 молби дневно може да обработва агенцията за бежанците (Обзор)

Шефката на европейската прокуратура Лаура Кьовеши и премиерът Кирил Петков се разбраха и правителството да подава сигнали за злоупотреби у нас.

Как са похарчени 750 млн. евро за COVID, разследва Кьовеши (Обзор)

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

  • mila
  • mama
  • zdrave
24 часа TV

Първа страница

Първа страница на вестник 24 часа
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.