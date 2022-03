Кола се вряза в карнавал в Белгия, жертвите са поне четири (Снимки)

Кола се вряза в насъбрало се множество хора на карнавал в Белгия, предаде Нова тв. По данни на полицията поне петима са загубили живота си, а над 20 са били ранени. Въпреки че някои медии съобщават, че четирима са загинали, но RTBF съобщава за шестима, предава "Скай Нюз". Кметът на града Жак Гобер казва пред радио RTBF, че колата се движила с висока скорост. Според първоначални данни причината може би е била гонка с полицията.

#BREAKING: least 5 people dead 12 critically injured and at least 20 other people injured, after a car plowed bystanders in a carnival in Strepy-Bracquegnies #Belgium pic.twitter.com/mCN5PlgomD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 20, 2022

Four dead and 20 injured after car 'accelerates into crowd' at Belgium fair https://t.co/nSlAOON6Ad pic.twitter.com/jEv8c13DxF — The Sun (@TheSun) March 20, 2022

At least 5 dead, dozens injured when police pursuit of a car ends into people waiting on the street to celebrate carnival in #Strepy, La Louviere, Belgium ?? Driver of the car is arrested.

pic.twitter.com/OO7bqm0xD1 — NewsBlog (@newsblogmedia) March 20, 2022

