Дани Каназирева: Петков си играе на държава, коалицията е сбор от парадокси

Тъмнокожи елфи, хобити и джуджета ще са част от фантастичния свят на новия телевизионен сериал “Властелинът на пръстените: Пръстените на силата” (The Lord of the Rings: The Rings of Power), съобщи сп. “Венити феър”. Той е продукция на Amazon Studios. Пуерториканският актьор Исмаел Круз Кордова ще е в ролята на елфа Арондир