Флашмоб за Световния ден на хората със Синдом на Даун направиха днес родители и деца

Сдружение “Синдром на Даун – България” като член на EU for Trisomy 21, организира флашмоб в центъра на София днес. EU for Trisomy 21 е Европейска платформа за сътрудничество между асоциации, граждани и политици, работещи заедно за правата на хората със Синдром на Даун. През 2022 година, темата, на EU for Trisomy 21, по повод 21 март – световния ден на хората със Синдром на Даун, е „Какво означава включване?"

Сдружението почете световния ден като се присъедини към Европейската кампанията "Танцувай с Нас", като създаде танц с лесна хореография на фона на песента "Back on my feet" na Kimberose .

"Танцувай с нас" ще се изпълнява по улиците на 25 града в Европа. На 21 март в 16 часа ще бъде танцуван пред Европарламента в Брюксел. Кампанията цели да направи хората със Синдром на Даун видими и да бъдат включени реално във всички области на живота.