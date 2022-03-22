Вижте какво решава кабинетът утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 23 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на електронното управление
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.
Внася: министърът на здравеопазването
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ, ПОДПОМАГАНА ОТ ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА, ЗА ОБЕКТА НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО „СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР“.
Внася: министърът на културата
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, НАСТАНЕНИ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ 2021 Г. - ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.
Внасят: министърът на образованието и науката
министърът на енергетиката
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА В РАЗМЕР 361 830 ЛЕВА.
Внася: министърът на външните работи
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНЖЕНЕРНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩ ТИП ПО БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА И СЪПЪТСТВАЩАТА ГО ИНФРАСТРУКТУРА, КАКТО И ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ РАЗХОДИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 16, 18 И 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮ¬ДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на отбраната
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИ¬ЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „БАНЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 25658/19), „МИРОСЛАВА ТОДОРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 40072/13), „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 7610/15), „ГЕНОВ И СЪРБИНСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 52358/15), „ПАВЛОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 72059/16) И „СТОЯНОВ И ТАБАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 64387/14).
Внася: министърът на правосъдието
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СО¬ФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ".
Внасят: министърът на транспорта и съобщенията
заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ¬ЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМО ЗА ОФЕРТА И ПРИЕМАНЕ BU-B-UCH РАДИО-КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE (LOA) BU-B-UCH RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT).
Внася: министърът на отбраната
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕКСТА И ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ЧЛ. 3 ОТ ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТА НА ЕВРОПА.
Внася: министърът на правосъдието
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИ¬КАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.
Внася: министърът на туризма
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г.
Внася: министърът на здравеопазването
19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА (ДИПЛОМАТИЧЕСКА) КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩ ИНСТРУМЕНТ ПО КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО МОРСКО ПРАВО ОТ 1982 Г. ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ В ЗОНИТЕ ОТВЪД НАЦИОНАЛНА ЮРИСДИКЦИЯ.
Внася: министърът на външните работи
20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-789/21 ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ЕВРОПЕЙСКАТА КО¬МИСИЯ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ СИСТЕ¬МАТА BRIS.
Внася: министърът на правосъдието
21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на здравеопазването
22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 20 И 21 ЯНУАРИ 2022 Г. В АМИЕН.
Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите
23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 14 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В МАРСИЛИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО”, ПРОВЕДЕНО НА 16 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ТУЛУЗА.
Внася: министърът на иновациите и растежа
25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 21 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮК¬СЕЛ.
Внася: министърът на земеделието
26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА", ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 28 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на енергетиката
27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 28 ФЕВРУАРИ И 1 МАРТ 2022 Г. В РУАН, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите
28. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРО¬СИ", ПРОВЕДЕНО НА 3 И 4 МАРТ 2022 Г. В АРЛ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.
Внася: министърът на външните работи
29. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА¬ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на правосъдието
30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ.
Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление
31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСТАНО¬ВЯВАНЕ НА АКТОВЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО.
Внася: министърът на правосъдието
32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПОЗИЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТ¬РЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТА¬НОВЛЕНИЕ № 329 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
35. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕ¬НИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРА¬НИТЕ.
Внася: министърът на земеделието
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