Радио Китай: В САЩ празнуват заради конфликта между Русия и Украйна

Бионсе, Били Айлиш и изпълнителите на другите номинирани за награда Оскар песни ще пеят на церемонията в неделя, съобщиха продуцентите на шоуто, цитирани от Асошиейтед прес. Бионсе ще изпълни номинираната песен "Be Alive'' от "Крал Ричард", Били Айлиш и брат ѝ Финиъс ще представят "No Time To Die" от едноименния филм за Джеймс Бонд