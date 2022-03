Велико Търново става ключова IT локация за цяла Югоизточна Европа

30-40 хиляди специалисти могат да влязат в индустрията за следващата година и половина

Велико Търново има отличен потенциал да даде старта на ново разширение на IT сектора в България и да се превърне в ключова локация на дигитални номади за цяла Югоизточна Европа. По време на ковид много хора се завърнаха от чужбина, а други напускат големите градове и вече има цели села в Еленския Балкан и югоизточно от Велико Търново, населени с IT специалисти, работещи хоумофис. Това стана ясно след работна среща на кмета Даниел Панов, председателя на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии Илия Кръстев и с представителите на 11 водещи компании в сферата на високите технологии и изнесените услуги, в които работят над 6000 служители.

Община Велико Търново ще съдейства по всички възможни законови начини за инвестиции от страна на високотехнологичния сектор чрез различни форми на облекчения. Подобна икономическа зона планираме в района на бившето Сержантско училище, посочи Даниел Панов.

Кметът подчерта водещото значение на връзката между местната власт, образованието и бизнеса – във Велико Търново от години работи по тази тема. В училищата ни вече има над 10 професионални паралелки, насочени към IT-сектора, а ПМГ „Васил Друмев“ е асоциирано училище към Технически университет – София. „Можем да създадем още специалности в училищата, в които да се обучават кадри за сферата на IT и изнесените бизнес услуги", допълни Даниел Панов.

Едно от предимствата на старопрестолния град са университетите – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ работи отдавна с IT сектора, НВУ „Васил Левски“ също има ориентирани към тази сфера граждански специалности.

Илия Кръстев сподели, че индустрията ще се разширява и ще се оформят нови локални хъбове извън София, Пловдив, Варна и Бургас, а Велико Търново, Стара Загора и Благоевград са градовете с потенциал да бъдат новите центрове за развитие. В момента в секторите на IT и изнесените услуги са заети около 80 000 души, но реално той може да се разшири с още 40 000 работни места. Кръстев посочи, че е нужна законодателна промяна, уреждаща дистанционните форми на работа. Националното сдружение на общините в България може да помогне експертно по тази тема, отговори Даниел Панов.

Технологичните компании и работещите в изнесените услуги проведоха среща със студенти във ВТУ. През май в града ще има обучителен семинар за младежи с езикови и компютърни умения, как да кандидатстват за работа в технологичните компании, каза кметът Панов

Предстои да бъдат обсъдени конкретни инвестиционни предложения и как Община Велико Търново може да съдейства по най-добрия начин. Идеята е да върнем хората да работят от Велико Търново за работодатели в тази индустрия от всички точки на света, поясни той.