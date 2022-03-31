Путин рзпореди за газа: плащаме в евро, Газпромбанк ги превръща в рубли (Пълен текст на указа)

Руският президент Владимир Путин подписа указ, според който т.нар. недружелюбни държави плащат природния газ в рубли от 1 април, предаде ТАСС и публикува пълния текст на документа. Ако не плащат или плащат в чуждестранна валута, ще им бъдат спрени доставките.

На банката на Газпром се нарежда да открие сметки в рубли на контрагентите, по които те да плащат. Ще им се открият и валутни сметки, по които те ще превеждат дължимите пари в упоменатата в договорите им валута. Газпромбанк ще продава тази валута за рубли на търгове, организиране от Московската борса, а рублите ще внася в рублевата сметка, от която ще се извършва плащането. Ще се счита, че газът е платен, когато рублите постъпят по тази сметка.

Указът включва и всички фирми, регистрирани на териториите на недружелюбните държави.

Ето текста на целия указ в оригинал:

Указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", от 1 марта 2022 г. № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и от 18 марта 2022 г. № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования", постановляю:

1. Установить, что с 1 апреля 2022 г.:

а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (далее – природный газ), осуществляемых после 1 апреля 2022 г. резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ "Об экспорте газа" исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях:

по внешнеторговым контрактам на поставку природного газа (далее – контракты на поставку природного газа), заключенным с иностранными лицами, если поставка природного газа осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

по контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, местом регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

б) запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, названным в абзацах втором и третьем подпункта "а" настоящего пункта (далее – иностранные покупатели), по контракту на поставку природного газа, в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, и такая поставка осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Информация о соблюдении установленного настоящим Указом порядка оплаты поставки природного газа представляется в таможенный орган. При поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки.

2. Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее – уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ.

3. Уполномоченный банк вправе открывать специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" без личного присутствия представителя иностранного покупателя. Уполномоченный банк проводит идентификацию нового клиента – иностранного покупателя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка Российской Федерации на основании доступных в сложившихся обстоятельствах документов и сведений об этих лицах не позднее 45 дней после дня открытия такому клиенту специального рублевого счета типа "К" и специального валютного счета типа "К".

4. Впредь до внесения изменении в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные федеральные законы на специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" не распространяется действие пункта 12 статьи 76, пункта 1 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и части 27 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5. Не допускается приостановление операций по специальному рублевому счету типа "К" и специальному валютному счету типа "К", арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.

6. Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ – РТС", зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.

7. Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящего Указа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 6 или подпунктом "а" пункта 10 настоящего Указа, на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.

8. В случае если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного газа другому лицу, оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим Указом.

9. Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим Указом.

10. Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации следующие полномочия:

а) определять иной, чем предусмотренный пунктом 6 настоящего Указа, порядок продажи иностранной валюты;

б) устанавливать режим специального рублевого счета типа "К" и режим специального валютного счета типа "К".

11. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указа.

12. Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в 10-дневный срок принять решения, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 настоящего Указа.

13. Решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные настоящим Указом, подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

14. Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего Указа.

15. Федеральной таможенной службе по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и при участии уполномоченного банка в 10-дневный срок утвердить порядок представления в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего Указа в таможенный орган информации о соблюдении порядка оплаты поставки природного газа.

16. Рекомендовать уполномоченному банку в 10-дневный срок определить правила в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа.

17. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.