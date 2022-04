Пощенска банка интегрира иновативен подход за привличане на стажанти

Пощенска банка е първата банкова институция, която стартира и свой собствен канал в популярната социална мрежа TikTok

Пощенска банка създаде специален Instagram канал PostbankSuperstarter, с който надгражда иновативната си стратегия за подбор на таланти. Профилът е разработен специално за стажантската програма на финансовата институция и ще бъде част от кариерната платформа на банката. Целта на PostbankSuperstarter е да достигне до всички талантливи и амбициозни млади хора, които търсят възможности за успешен кариерен старт в модерна компания, иноватор на пазара на банкови услуги, един от лидерите в сектора с над 30-годишна история. Едно от най-големите предимства на новия профил е, че той ще дава възможност за бързо и лесно кандидатстване за стаж в банката, като желаещите е достатъчно само да изпратят 3 свои снимки като лично съобщение или да споделят в профила си стори, в което да отбележат PostbankSuperstarter. След този първи контакт те ще бъдат потърсени от експерт на банката, ще получат допълнително информация и ще имат възможност да се явят на интервю за съответната позиция.

PostbankSuperstarter е създаден, за да отговори на нуждата на активните млади хора, които общуват с лекота, приемат предизвикателствата като нови възможности, умеят да адаптират и развиват своите таланти в динамични ситуации. Иновативната стратегия е отразена във водещото послание на кампанията – „За нас ти си много повече от CV“. По този начин банката демонстрира изцяло нова концепция за подбор на кадри, която поставя в центъра личността на бъдещите кандидати и фокусира вниманието върху онзи комплекс от умения, качества и амбиции, които могат да разгърнат потенциала им.

Стажът е платен, провежда се с гъвкаво работно време от 4, 6 или 8 часа, съобразено с ангажиментите на студентите, а продължителността му е от 1 до 3 месеца с опция за удължаване до 6 месеца. Индивидуалният план за развитие е сред предимствата на програмата, както и това, че всеки стажант има ментор, експерт от банката, който го въвежда в спецификите на конкретните позиции и го подкрепя активно в целия процес на придобиване на опит чрез участието в реални и текущи бизнес проекти. Желаещите могат да кандидатстват във всяка от локациите на институцията от широката ѝ клонова мрежа в цялата страна, а обявените позиции в централното ѝ управление са в следните направления – „Банкиране на дребно“, „Корпоративно банкиране“, „Капиталови пазари“, „ИТ и технологии“, „Кредитна администрация“, „Правомерност“, „Кибер сигурност“, „Финанси“ „Маркетинг“ и др.

Участниците в програмата разполагат още с ексклузивен достъп до иновативни платформи за обучение и сертифициране, както и възможност за участие в мастър класове. Успешно завършилите получават сертификат за преминат стаж, кариерно консултиране за професионално развитие и могат да бъдат поканени да продължат професионалната си реализация в банката.

„Стажантската ни програма е дългосрочна социално отговорна инициатива на банката, с която не само предоставяме възможност за придобиване на ценен практически трудов опит, но гледаме на нея като инвестиция в развитието на младите таланти на пазара на труда. Изключително сме щастливи да заявим, че през тази година успяхме да надградим модела ѝ, като предложихме кандидатстване по иновативен и привличащ вниманието начин. Младите хора днес имат способността да се адаптират бързо и лесно във всяка ситуация, притежават предприемачески нюх, отворени са към новите технологии и са изключително мобилни. С новата ни кампания в социалната мрежа Instagram вярваме, че ще достигнем до всички амбицирани надежди и таланти, които ще вдъхновим, за да вървим заедно по пътя на успеха. Банката ни ще продължи да се развива в унисон с тенденциите на пазара, а отскоро можем да се похвалим и с още едно нововъведение – ние сме първата банка, която стартира собствен канал в популярната социална мрежа Tik Tok“, коментират от Пощенска банка.

Стажантската програма е част от КСО политиката на Пощенска банка в продължение на повече от 14 години. Изданието ѝ през изминалата година отбелязва изключителен успех, като данните показват, че 421 кандидати са заявили желание за стаж във финансовата институция. Младите таланти, продължили своя кариерен път в банката през 2021 г., са 115, а 20% са назначените на постоянни позиции.

През годините Пощенска банка е отличавана многократно за своите иновативните решения в изграждането на успешен и мотивиран екип и в утвърждаването на силен работодателски бранд. Банката е обявена за „Най-добър работодател на годината“ за 2020 г. в категорията „Employer of the Year“ на наградите Employer Branding Award 2021 г. на B2B Media Group, а в изданието им през 2022 г. печели две първи места в категориите „Excellence in Teamwork“ и „Employer Branding Idea“.

Повече информация относно стажантската програма на Пощенска банка можете да откриете тук.