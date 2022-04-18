Даниел Митов съди прокуратурата за 110 хил. лв. заради незаконно обвинение

През следващото денонощие над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в районите с надморска височина над 500 метра от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за БТА. През деня валежите ще намалеят като обхват и интензивност, а и облачността над много райони временно ще се