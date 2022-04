Престижно международно жури отличи най-добрите дигитални кампании в страната на IAB MIXX Awards 2022

За призовите места се бориха общо 92 финалиста в 19 категории

На церемония, която се проведе в Sofia Tech Park на 20 април, IAB България обяви тазгодишните победители в конкурса IAB MIXX Awards 2022. Най-много отличия: 14 ( 1 злато,5 сребра и 8 бронза), получи агенция proof., следвана от guts & brains DDB с 9 отличия ( 2 злата, 3 сребра и 4 бронза), All Channels Group с 5 отличия ( 3 сребра и 2 бронза), together& с 4 отличия ( 2 злата 1 сребро и 1 бронз), и The Smarts получиха 4 награди в различните категории. Конкурсът, който е насочен към дигиталната индустрия, премина под мотото „NO MIXXED FILLINGS, ONLY MIXX AWARDS“ и в него заявки за участие подадоха 20 компании.

За първи път в историята на конкурса, 92-мата финалисти бяха оценявани от международно професионално жури, представено от 12 експерти в две основни направления – творчески решения и стратегия.

Във всяка категория журито отличи следните кампании:

1.Best Social Campaign

III-то място:

- Influencer Blackout, агенция guts & brains DDB, рекламодател EVN Bulgaria

- Apple Thief’s Queue, агенция All Channels Communication Group, рекламодател Heineken Bulgaria

- the way we eat, агенция proof., рекламодател Skapto

II-ро място:

- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof., PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria

2.Best Brand Awareness Campaign

III-то място:

-Apple Thief’s Queue, aгенция All Channels Communication Group, рекламодател Heineken Bulgaria

II-ро място:

-Credit cards - battle for the bill, aгенция guts & brains DDB, рекламодател United Bulgarian Bank

-VISIBLY SIMILAR, TRULY DIFFERENT, aгенция All Channels Communication Group, рекламодател Tcherga

- Heineken W0.0RKSTATION, aгенция guts & brains DDB, рекламодател Zagorka

3.Best Mobile First Campaign

III-то място:

- the way we eat, агенция proof., рекламодател Skapto

4.Best Branded Content Campaign

II-ро място:

- Avatar Style Awards by Philips OneBlade, aгенция All Channels Communication Group/TDB Play, рекламодател Philips

- the way we eat, aгенция proof., рекламодател Skapto

I-во място:

- New Chapter, aгенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата

5.Digital Craft & innovation

Няма наградени в категорията

6.Most Effective Use of Data

III-то място:

-Clash of Titans Fury Vs. Wilder, aгенция/медия BTV Media Group, рекламодател Efbet

- highway delivery, агенция proof. , рекламодател Skapto

7.Creative Effectiveness

III-то място:

- Bulgaria is your right, aгенция The Smarts, рекламодател Bulgarians in USA

- sound off, aгенция proof. , рекламодател four paws

II-ро място:

- Know Before You Scroll, агенция d:istinkt, рекламодател Telenor Bulgaria

I-во място:

- Knocking on wood, aгенция guts & brains DDB, рекламодател DZI

8.Best Native Campaign

II-ро място:

- New Chapter, aгенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата

9.The Bravest Campaign

III-то място:

-unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria

II-ро място:

-“Opashkata” (The Tail), агенция The Smarts, рекламодател Drama Theater “Ivan Radoev”, Pleven

10.Best Engagement Campaign

III-то място:

- New Chapter, агенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата

- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria

- Heineken W0.0RKSTATION, aгенция guts & brains DDB, рекламодател Zagorka

II-ро място:

- Apple Thief’s Queue, aгенция All Channels Communication Group, рекламодател Heineken Bulgaria

I-во място:

- Knocking on wood, aгенция guts & brains DDB, рекламодател DZI

11.PR Digital

III-то място:

- City as its People, агенция Noble Graphics, рекламодател DSK Bank

- sound off, агенция proof., рекламодател, four paws/четири лапи

II-ро място:

- Knocking on wood, агенция guts & brains DDB, рекламодател DZI

12.Real time

III-то място:

- “Opashkata” (The Tail), агенция The Smarts, рекламодател Drama Theater “Ivan Radoev”, Pleven

II-ро място:

- highway delivery, агенция proof., рекламодател Skapto

13.Programmatic

Няма наградени в категорията

14.Digital Sales Campaign

III-то място:

-Bagri - The Most Valuable is For You, агенция gobox, рекламодател Bagri

I-во място:

- highway delivery, агенция proof., рекламодател Skapto

15.Influencer campaign

III-то място:

- Influencer Blackout, агенция guts & brains DDB, рекламодател EVN Bulgaria

II-ро място:

- CLASSICS ARE COOL too, агенция/рекламодател Sofia National Opera and Ballet

- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria

16.Best Video Campaign

III-то място:

- Credit cards - battle for the bill, агенция guts & brains DDB, рекламодател United Bulgarian Bank

II-ро място:

- fairtown, aгенция proof., рекламодател Klear

17.Best Lead Generation Campaign

III-то място:

- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria

18.Best Small Budget Campaign

III-то място:

- Bulgaria is your right, агенция The Smarts, рекламодател Bulgarians in USA

I-во място:

- New Chapter, aгенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата

19.Brand Activism

Няма наградени в категорията

Тази година 3 от наградените кампании ще участват в IAB MIXX Awards Europe, кaто IAB Bulgaria финансира участието им.

Изборът на журито за 3-те кампании наградени със злато на IAB MIXX Awards България е:

- кампания“ Knocking on wood“, aгенция guts & brains DDB, рекламодател DZI

- кампания „New Chapter“, aгенция together&, рекламодател Us, kids/ Ние децата

- кампания „highway delivery“, агенция proof., рекламодател Skapto

