Китай изгражда усилено пунктове за смяна на батерии на електромобили

Китай работи активно, за да могат собствениците на електромобили да се ползват от услуга за смяна на батерии на повече места, така че те да бъдат улеснени при пътуванията на дълги разстояния. По последни данни, броят на пунктове за смяна на батерии в страната се е увеличил със 140 процента спрямо 2020 г.

„По времето, когато си купих електромобил, в Пекин нямаше нито един пункт за смяна на батерии, а сега мога да направя това почти навсякъде, където отида. До дома ми в района „Шун'и“ например, има четири подобни пункта“, обяснява г-н Ли, собственик на електромобил, и добавя, че в столицата се появяват все повече и повече пунктове за смяна на батерии, включително край магистралите, в централната част и предградията, предаде Радио Китай.

„Всеки пункт е оборудван с 13 батерии и може да обслужва повече от 300 потребители на ден. През изминалата година ние и „Синопек“ създадохме заедно 71 подобни пункта в цялата страна. Очакванията ни са да добавяме по около 600 нови годишно“, казва Пу Ян, генерален мениджър на компанията за производство на електромобили NIO. По думите му, през 2022 г. един от фокусите на NIO ще бъде изграждането на пунктове за смяна на батерии за електромобили в районните на Пекин, където те са недостатъчни. „Смяната на батерии е по-лесна от зареждането и осигуряването на възможности за това е не само наша визия, но реална програма, която изпълняваме“, добавя Пу Ян.

В допълнение към инфраструктурата за смяна на батерии на лични електромобили, редица доставчици на тази услуга мислят и за такситата, значителна част от които в Пекин и други големи градове са електрически. Според съществуващия в момента стандарт на електрическите таксита, ползващи технология за смяна на батерии, за всеки 100 коли трябва да бъдат налични по около 110 до 125 резервни батерии.

„Трябва да разпределим рационално пунктовете. Например, до края на тази година в Пекин ще има повече от 50 000 електрически таксита, така че броят на нашите пунктове за смяна на батерии трябва да надхвърли 230“, каза Ян Йе, старши вицепрезидент на Aulton New Energy Automotive Technology Co., Ltd.

По данни на Китайската асоциация за насърчаване на зарядната инфраструктура за електромобили, към март тази година са построени 1451 пункта за смяна на батерии в цялата страна, което е 2,4 пъти повече от същия период на миналата година. Същевременно от януари до март производството и продажбите на електромобили са достигнали съответно 1,29 милиона и 1,24 милиона бройки, което е увеличение от 1,4 пъти на годишна база. Сред тях производството и продажбите на изцяло електрически превозни средства са съответно 1,036 милиона и 1,007 милиона, което е увеличение с 1,3 пъти в сравнение с миналата година.

Според информация на Китайската медийна група, пазарният дял на производството и продажбите на електромоили през първото тримесечие е бил близо 20% от общите за автомобилната индустрия. В същото време съоръженията за доставка на енергия, поддържащи нови енергийни превозни средства, също се разширяват с бързи темпове. В градове като Пекин, Шанхай, Шънджън, Гуанджоу и други броят на пунктовете за смяна на батерии надхвърля сто.