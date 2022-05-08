Шведи масово пътуват до Румъния, за да изкарат шофьорска книжка

Днес времето ще е облачно и дъждовно. В планините над 1500 м може да има сняг. Минималните температури днес ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 14° и 19°, предаде БНТ. Привечер валежите ще спрат, а през нощта срещу сряда и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър