Отличиха най-добрите комуникационни проекти в BAPRA Bright Awards 2022

Тази година наградите бяха посветени на благодарността към екипите

Снощи на приятна церемония Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) връчи годишните си награди BAPRA Bright Awards на най-успешните агенции и проекти в България. Тази година те бяха под надслов „Благодарение на хората“ и бяха обърнати изцяло към екипите, които стоят зад добрите кампании в България.

„Във възторга към социалните медии, към всички начини за комуникация от дистанция, трябва да помним, че зад всяко чудо, зад всяка велика кампания стоят хора със своите емоции, притеснения, гордост и его. Точно затова с наградите тази година искаме да кажем едно огромно „благодаря“ на всички вас, хората от агенциите и компании, които всеки ден или по няколко пъти на ден правите чудеса.“ – сподели тазгодишният председател на БАПРА Александър Христов по време на церемонията.

Тази година наградите бяха журирани от 29 международни PR и комуникационни експерти, представители на престижни световно признати организации. Председателят на международното жури, Пол Холмс - основател и председател на PRovoke Media, отправи специално послание към участниците в BAPRA Bright Awards 2022.

В тазгодишното издание на BAPRA Bright Awards кандидатстваха проекти в 14 категории. Конкуренцията в някои от тях беше висока, като в някои категории имаше по няколко победители, получили равен брой точки от журито. Кратки представяния на всички проекти са качени тук: https://bapra.bg/2022/kandidaturi/

Международното жури присъди приза „Агенция на годината“ на Дистинкт груп АД. Второ място получи United partners, а трето - All Channels Communication Group. В другата специална категория на BAPRA Bright Awards 2022, „Кампания на годината“ на първо място бяха отличени две агенции: proof. за кампанията „Избери да гласуваш“ и PR Play за „Заедно за повече здраве“. На второ място беше отличена кампанията на proof. “бъди себе си”, proof., а на трето - “красивото за нас е ужасяващо за тях”, отново на агенция proof. Всички победители може да намерите тук: https://bapra.bg/2022/

Пълен списък на наградените:

1. Комуникации към крайни потребители

Първо място: избери да гласуваш, proof.

Второ място: Опашката на Крадецът, All channels Communication Group

Трето място: ИКЕА Арт Ивент – Дронове в Националния природонаучен музей, Параграф 42

Трето място: Digital Scouts - Знаеш, преди да скролваш, Дистинкт Груп АД

2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт)

Първо място: I AM AMAZING, All channels Communication Group

Второ място: избери да гласуваш, proof.

Трето място: Благодарим ти, че пестиш!, Параграф 42

3. Специално събитие или лансиране

Първо място: "Боса разходка" - част от кампания "Вземи краката си в ръце активно", Интеримидж ЕООД

Второ място: L'Oreal – Да отпразнуваме жените в науката, M3 Communications Group, Inc.

Трето място: Виртуалният бар на Jameson за деня на св. Патрик, All channels Communication Group

4. Кампания за корпоративна социална отговорност

Първо място: Digital Scouts - Знаеш, преди да скролваш, Дистинкт Груп АД

Второ място: Информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантациите „Да дариш живот“, ПИАР Плей ООД

Трето място: Рециклирането има смисъл, Дистинкт Груп АД

5. Комуникации в публичния сектор

Първо място: България без дим: The NO NO Dance, Параграф 42

Първо място: красивото за нас е ужасяващо за тях, proof.

Второ място: ИКЕА: кампания против насилието в училище „В час с проблемите Параграф 42

Трето място: Clean Air Fund Хакатон: Подобряване на качеството на въздуха в България, United Partners

Трето място: БЧК – „Направи го за тези, които обичаш“, M3 Communications Group, Inc.

6. Инфлуенсър маркетинг кампания

Първо място: бъди себе си, proof.

Второ място: Dеxcom Warriors България контрол над диабета, Интеримидж

Второ място: Digital Scouts - Знаеш, преди да скролваш, Дистинкт Груп АД

Трето място: Activia – Breakfast Series, M3 Communications Group, Inc.

Трето място: Нашите пица тайни в TikTok, Параграф 42

7. Кампания за работодателска марка

Първо място: Melexis Employer Branding Strategy, United Partners

Второ място: Българска академия на науките – Вдъхновяващата страна на науката, M3 Communications Group, Inc.

Второ място: Do you speak Paysafe? – дигитална кампания за подбор на кадри в отдел Обслужване на клиенти, United Partners

Второ място: Paysafe: Code me this, Code me that., United Partners

Трето място: бъди себе си, proof.

8. Вътрешни комуникации

Първо място: Ние сме Lidl, ОТ-ДО Консулт

10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел

Първо място: Класиката e модерна, Софийска национална опера и балет

Второ място: най-важните разговори трябва да са безплатни, А1 България

Трето място: Стани богат – 20 години в България. Празнуваме знанието!, bTV Media Group

11. Политическа кампания

Първо място: Българи в САЩ – Имаш право на България, Параграф 42

12. Награда за ПР иновации

Първо място: PR Brand Acceleration - измерване на PR резултати, MSL Publicis Groupe Bulgaria

Първо място: Digital Scouts - Знаеш, преди да скролваш, Дистинкт Груп АД

Второ място: ИКЕА: кампания против насилието в училище „В час с проблемите“, Параграф 42

Трето място: 5G е за всички, Дистинкт Груп АД

13. Кампания на година

Първо място: избери да гласуваш, proof.

Първо място: "Заедно за повече здраве", PR Play

Второ място: бъди себе си, proof.

Трето място: красивото за нас е ужасяващо за тях, proof.

14. Агенция на годината

Първо място: Дистинкт Груп АД

Второ място: United partners

Трето място: All Channels Communication Group