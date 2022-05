Кирил Ананиев: от 2003 г. насам финансовото министерство няма загубени арбитражни дела

Напротив- спечелени са дела с искове срещу нас за 1,349 млрд. евро и 936,5 млн. долара, а не губим по 50 млн.лв. на година, както твърди Асен Василев, казва бившият финансов министър

От публикация във вестник „24 часа“ от 10 май 2022 г. със заглавие „Асен Василев: 50 млн. лв. са загубите от международни арбитражи, обмисляме да бъдат към правосъдното министерство“ става ясно, че по време на заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание от същата дата, министърът на финансите Асен Василев е попитан за планираното преместване на дирекция „Съдебна защита“ от Министерство на финансите в Министерство на правосъдието. В отговор, министърът е заявил, че България губи много арбитражни дела и е дал за пример арбитражното дело с „Атомстройекспорт“ за строежа на АЕЦ „Белене“. Освен това, той е заявил, че България търпи загуби от 50 милиона лева годишно, вследствие на загубени арбитражни дела.

Това уточни за "24 часа" бившият финансов министър а сега депутат от ГЕРБ Кирил Ананиев. Според него, твърденията на министър Василев не отговарят на истината.

Министърът на финансите представлява държавата по вътрешни и международни граждански дела и арбитражи. Споменатият арбитраж с „Атомстройекспорт“ е заведен не срещу България, а срещу „НЕК“ ЕАД, което е отделно юридическо лице. Поради тази причина, Министерство на финансите не е участвало нито при избора на адвокати, представляващи „НЕК“ ЕАД по делото, нито във воденето на делото. Изборът на адвокати по делото е направен от самото дружество и организирането на процесуалната защита и координация с избраните адвокати е извършена от самото дружество, казва Ананиев.

Той привежда и доказателства: от 2003 г. до настоящия момент, България е спечелила всички арбитражни дела, по които министърът на финансите е представлявал държавата и дирекция „Съдебна защита“ (преди това отдел „Съдебна защита“) е организирала защитата. Министерство на финансите, чрез дирекция „Съдебна защита“ е организирало защитата на държавата по следните арбитражни дела:

1. „Плама Консорциум“ Лимитид срещу България (ICSID case No. ARB/03/24). По делото ищецът претендира 300 милиона щатски долара, плюс лихви. Искът е отхвърлен изцяло.

2. „Зееви Холдингс“ ЛТД срещу България (дело № UNC 39/DK). По делото ищецът претендира 425 милиона щатски долара, но претенцията е уважена за 10 милиона щатски долара.

3. „Зееви Холдингс“ ЛТД срещу България (дело № 1:109-cv-8856(RJS)) пред федералните съдилища на САЩ за признаване и изпълнение на арбитражното решение за 10 милиона щатски долара, плюс лихви. Искът е отхвърлен изцяло.

4. България срещу „Адвент Интърнешънъл Корпорейшън“ (ICC case No. 17339GZ). България претендира 80.6 милиона евро, плюс лихви. Искът е уважен изцяло.

5. Прекратяване на участието на България в международното споразумение за изграждането на газопровод „Бургас-Александруполис“. Участието на България е прекратено успешно през 2012 г., без щети и заведени дела срещу държавата.

6. „СТ-АД“ ГмбХ срещу България (PCA Case No. 2011-06 (ST-BG)). По делото ищецът претендира 65 милиона евро, плюс лихва. Искът е отхвърлен изцяло.

7. „Хематур“ А.Б. срещу България (ICC case No. 17443FM). По делото ищецът претендира 18 милиона евро, плюс лихви. Искът е отхвърлен изцяло.

8. „Хематур“ А.Б. срещу България (дело № 14/10254) пред Апелативния съд в Париж и френския Касационен съд по искане за отмяна на арбитражното решение. Искът е отхвърлен изцяло.

9. „Новера“ АД и други срещу България (ICSID case No. ARB/11/03). По делото ищецът претендира 85 милиона евро, плюс лихви. Искът е отхвърлен за 98 % от претенцията.

10. „ЕВН“ АГ срещу България (ICSID case No. ARB/13/17). По делото ищецът претендира 800 милиона евро, плюс лихви. Искът е отхвърлен изцяло.

11. „Финанциария Интърнационале Риъл Естейт“ и други срещу България. По делото ищците претендират 56 милиона евро, плюс лихви. Възражението на България за липса на юрисдикция е уважено и поради това делото е прекратено.

12. Генерален държавен резервен фонд на Султаната Оман срещу Република България (ICSID Case No. ARB/15/43). По делото ищецът претендира 145 милиона евро, плюс лихви. Искът е отхвърлен изцяло.

13. „Енерго-Про“ а.с. срещу България (ICSID case No. ARB/15/19). По делото ищецът претендира 180 милиона евро плюс сложна лихва, считано от 2012 г. Искът е отхвърлен изцяло.

14. Шереф срещу България (арбитраж пред председателя на Адвокатската колегия-Версай). По делото ищецът претендира 1 235 118 щатски долара и 126 644 евро, плюс лихва от 8%. Искът е отхвърлен.

15. „Рудерсдал“ ЕООД, „Асет Манаджемент“ ЕАД, „Ол Сийз Пропърти 2“ ООД и Захари Томов срещу БНБ (дело № 18-cv-11072) пред федералните съдилища на САЩ. По делото ищците претендират повече от 200 милиона щатски долара. Делото е висящо на първа инстанция, но съдията е постановил процесуална заповед, в която е решил, че няма юрисдикция спрямо БНБ.

От горното се вижда, че по повечето дела България е била ответник. По делата, по които България е била ответник, претенцията на ищците възлиза общо на 1,349 милиарда евро и 936,5 милиона щатски долара (около 4,3 милиарда лева) и благодарение на защитата, организирана от министрите на финансите и дирекция „Съдебна защита“, на практика всички са отхвърлени. По едно дело България е била ищец и благодарение на министрите на финансите и дирекция „Съдебна защита“ България е спечелила 80,6 милиона евро, които ефективно са постъпили в бюджета.

Въпреки че решенията по някои от посочените арбитражни дела са конфиденциални, изложената информация се потвърждава от факта, че в публичните данни за плащанията от бюджета няма информация за плащания по загубени арбитражни дела.

Този резултат поставя България на едно от челните места по успешна защита в международни инвестиционни арбитражи. С оглед на него, буди недоумение на какво се базира твърдението на министър Василев, че България губи годишно 50 милиона лева.

Невярното изказване на министър Василев без основание представя в негативна светлина работата на всички министри на финансите от 2003 г. до настоящия момент и е особено несправедливо и деморализиращо по отношение на работата на държавните служители в дирекция „Съдебна защита“, които в продължение на 20 години успешно работят по защитата на държавата по арбитражни дела.