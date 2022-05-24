Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

Ако някой си мисли, че по нечестен начин може да придобие акциите на "Левски", не е познал, каза собственикът Собственикът на "Левски" Наско Сираков лично обяви официалното начало на дейността на сдружението "Левски на левскарите", в което един ден би трябвало да се прехвърлят акциите на клуба. Голмайстор №1 в историята на "сините" не само не