Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

24.05.2022 11:07;     
Дима Максимова
Дима Максимова
https://www.24chasa.bg/novini/article/11648621 www.24chasa.bg
Снимки Авторката

Празничното шествие по случай 24 май в старопрестолния град  води Великотърновският университет, а такова многохилядно множество не се помни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

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Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)

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