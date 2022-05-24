Празничното шествие по случай 24 май в старопрестолния град води Великотърновският университет, а такова многохилядно множество не се помни.
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Шефът на УНСС кандидат да оглави ректорите, след като проф. Анастас Герджиков не успя
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Китайският външен министър ще посети Соломоновите острови тази седмица
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Вижте първите абитуриенти на Благоевград (снимки)
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Вижте импозантното празнично шествие във Велико Търново (Снимки)
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Всеки, който е доближавал Наоми Кембъл в София, първо бил дезинфекциран
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4 страни против силова промяна на статуквото в Азиатско-тихоокеанаския регион