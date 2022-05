"168 ч.": Муджахидини вярвали, че насилието срещу евреите ги доближава до Бога

"Съветът на муджахидините в околностите на Йерусалим" (Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem) е въоръжена салафитска джихадистка група, свързана с "Ал Кайда".

Според службите тя действа на Синайския полуостров - в Египет и в Ивицата Газа.

Създадена е през 2011-2012 г. от Хишам Ал-Саедни, известен също като Абу ал Уалид ал Макдиси.

Твърди се, че формированието е започнало дейността си още преди Египетската революция през 2011 г. и е извършило редица нападения срещу цивилни в Израел.

Самата група описва насилието срещу евреите като религиозно задължение, което приближава извършителите на престъпленията му до Бога.

Как са загинали двама от ръководителите му, четете ТУК.