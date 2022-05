"За доброто" и българи от Чикаго събират 20 хил. долара за украинските майки у нас

Фондация „За доброто“ и Културният център „Магура“ в Чикаго започват дарителска кампания за украинските бежанци у нас.

Пристигналите в България вече надхвърлят 100 000. Голяма част от тях са майки, които бягат с децата си и с децата на свои близки и познати, на убити или защитаващи страната си.

Целта е да съберем 20 000 американски долара през следващите 30 дни. Кампанията ще остане отворена и след достигането на сумата. Всяка помощ е безценна.

Дарените средства са много повече от материална помощ – те са сърце и човечност, която надделява над омразата и връща общото ни човешко достойнство.



С тези пари ще създадем интеграционен център за бежанците – с необходимата човешка и експертна подкрепа, за да се чувстват пълноценни и да започнат отново. Ще открием нови целодневни детски центрове в помощ на работещите майки. Ще продължим да осигуряваме и спешна хуманитарна помощ, както правим от началото на войната.



Ще свързваме търсещи и предлагащи дом и работа, ще организираме курсове по български език и курсове за преквалификация, ще консултираме включването на бежанците в социалната и в здравната система, ще помагаме да запишат децата в училище, да легализират дипломите си, да получат психологическа терапевтична помощ, за да преодолеят травмите от руската война в Украйна.

Това обясняват от неправителствената организация. Тя създаде най-големият ситуационен център веднага след началото на руската инвазия и пристигането на първите бежанци от войната у нас - "Отворени врати за Украйна", като вече 3 месеца се помещава в сградата на "СофтУни" в столичния кв. "Младост", като компанията съдейства за огромната работа с доброволците по организиране на центъра, получаване на хуманитарната помощ, разпределянето и разпращането им, регистрация и съдействие на стотиците семейства, детския център към него, медицинска помощ и пр. Сега обаче "За доброто" търси нова сграда, където да продължи работата с бягащите от войната.

Центърът ще ангажира преподаватели, психолози, юристи, специалисти в различни области и доброволци, за да ускори интегрирането на украинските бежанци в България.

GoFundMe е мястото, което подкрепя хората, за да се изправят на крака. Това ще правим и ние – ще помагаме. Със съпричастност и загриженост. И с пълна отчетност за всяко наше действие.

Избрахме GoFundMe като най-удобната и прозрачна форма за благотворителна кампания, чрез която даренията от САЩ ще стигнат до хората в нужда, обясняват инициаторите.

Парите ще се събират по сметката на Културния център „Магура“ според изискванията на американското законодателство. След това ще постъпват в сметката на фондация „За доброто“. Всеки дарител ще получи от „Магура“ бележка за сумата, която е дарил.

Ще ви информираме редовно как използваме даренията и какви са нуждите за подкрепа на бежанците. Ще ви разказваме историите на хората, на които заедно помагаме, обявават те.

Доброто е заразно. Доброто никога не е напразно.

Благодарим ви, че сте на страната на доброто!

Дарителската сметка е тук: Fundraiser by MAGURA Cultural Center : Hand in Hand for Ukrainian Refugees in Bulgaria (gofundme.com)