Барабанистът на рок групата Yes Алън Уайт почина на 72 години

Алън Уайт, барабанист на рок групата Yes, почина на 72 години след кратко боледуване. Това стана ясно от публикация във фейсбук на бандата.

"С дълбока тъга Yes съобщават, че техният дълбоко обичан барабанист и приятел от 50 г. насам Алън Уайт е починал след кратко боледуване. Членовете на групата са "шокирани", пише там.

Уайт е един от най-дългогодишните членове на групата, като се присъединява към нея през 1972 г., заменяйки Бил Бруфорд.

Роден през 1949 г., Уайт започва да свири на барабани на 12-годишна възраст и се присъединява към първата си група Downbeats година по-късно. Впечатлен, Джон Ленън го кани да стане барабанист в група Plastic Ono Band. Така Уайт свири концерта, който се превърна в легендарния албум на живо "Live Peace в Торонто 1969 г.", а също така свири на барабани в албума на Ленън Imagine.

Уайт е поканен да се присъедини към Yes през 1972 г. А днес те го изпратиха със следните думи: "С дълбока тъга YES обявяват, че Алън Уайт, техният много обичан барабанист и приятел от 50 години, почина на 72 години след кратко боледуване. Новината шокира и зашемети цялото семейство YES. Алън очакваше с нетърпение предстоящото турне в Обединеното кралство, за да отпразнува своята 50-та годишнина с YES и техния емблематичен албум Close To The Edge, където пътуването на Алън с YES започна през юли 1972 г. Той наскоро отпразнува 40-ата годишнина от брака си с любимата си съпруга Джиджи. Алън почина спокойно у дома.

Алън се смята за един от най-великите рок барабанисти на всички времена. Той е роден през 1949 г. в окръг Дърам и се присъединява към YES на 30 юли 1972 г. за турнето Close to the Edge. Преди това той е работил с групата Plastic Ono на Джон Ленън след телефонно обаждане през 1969 г., за да свири на рок фестивала в Торонто. Алън продължи да работи с Ленън, включително по албума Imagine, и с Джордж Харисън за All Things Must Pass. Той също така свири с няколко други музиканти през годините, включително Ginger Baker's Air Force, Джо Кокър, Гари Райт, Дорис Трой и Били Престън... Алън Уайт беше въведен в Залата на славата на рокендрола като член на YES през 2017 г.

Редица здравословни неудачи от 2016 г. ограничиха времето на Алън на сцената с YES... YES ще посветят своето 50-то турне Close to the Edge UK през юни на Уайт."