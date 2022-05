Сайтът на КЕВР се срина

Китайски учени разработиха нов тип материал, който абсорбира топлина от слънцето през деня, а през нощта се охлажда, в търсене на по-икономични начини за събирането на възобновяема енергия, съобщи агенция Синхуа. Резултатите им бяха публикувани в онлайн изданието „Proceedings of the National Academy of Sciences“