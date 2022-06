Марая Кери съдена за авторски права на хита си All I Want For Christmas Is You

Марая Кери е съдена за 20 милиона за нарушаване на авторски права заради своя хит All I Want For Christmas Is You ("Ти си всичко, което искам за Коледа"), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдебният иск е подаден срещу американската певица и Уолтър Афанасиеф, съавтор на нейни песни.

В иск, внесен в съд в южния американски щат Луизиана, Анди Стоун, който пише песни, твърди, че е съавтор на All I Want For Christmas Is You и че никога не е давал разрешение за използването на хита. Стоун иска обезщетение в размер на 20 милиона долара.

Песента е част от албума на Марая Кери Merry Christmas ("Весела Коледа"), излязъл през 1994 г. Тя се превърна в един от най-популярните празнични хитове.

Merry Christmas е най-продаваният американски Коледен албум за всички времена, с над 15 милиона купени копия в целия свят.