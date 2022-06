Георги Георгиев, СОС: Правителството обрича градския транспорт в цялата страна

"Правителството обрича градския транспорт на разреждане на линиите. Това означава в жегите хората да чакат по спирките. Изправени сме пред непосредствени проблеми с плащането на заплатите днес. Не е редно и не е нормално в XXI в. при положение, че има такива свръхпечалби от горивата, държавата да ни поставя в ситуация, в която да избираме да спрем климатика, целия автобус или да го оставим да минава само 2 пъти на ден".

Това каза пред "24 часа" председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

По-рано днес на 35-ото редовно заседание на НСОРБ той попита премиера Кирил Петков какви пари са предвидени за градския транспорт в страната, който изнемогва заради липсата на пътници през последните 2 г. и заради високите цени на горивата. В отговора си министър-председателят обвърза даването на повече пари за транспорт с нови реформи от страна на общините, като дори предложи съкращаване на администрацията или обединяване на някои от линиите.

"Препоръчвам на премиера да заповяда всяка вечер към 17,30 ч. до 18,30 ч. на спирка в центъра на София или в друг квартал, за да се увери или да разкаже и да убеди софиянци, че те заслужават да получават по-малко транспортни услуги. На практика това означава да лишим софиянци от градски транспорт. Благодаря за съвета - thank you, but no thank you, вероятно така ще ме разбере по-лесно", каза Георгиев.

"Съжалявам, аз съм потресен и изключително възмутен. Честно казано не съм и очаквал, че на въпроса ми какви пари ще бъдат предвидени за обществения транспорт в страната, защото този проблем не е софийски - над 200% е поскъпването на горивата, не само в София, той да ни каже, че проблемът е друг - системен, че трябва да режем линии и да съкращаваме хора, като се похвали за администрацията на Министерския съвет. Да, може администрацията им да е била раздута и да са я намалили, но като съкратим ватманите, шофьорите, кой ще управлява превозните средства? Ако отблъснем хората с разреждане на разписанията, кой ще се вози в градския транспорт? Това е неприемливо. Искрено се надявам да бъде ревизирано в краткия срок, който остава до актуализацията на бюджета", коментира Георгиев. Той настоя, че това е проблем в цялата страна и общините не може да бъдат наказвани от правителството, както и да бъдат принуждавани да увеличат цените на билетите, да спрат или да разредят градския транспорт.

"Как може строителството на метрото да бъде аргумент да закриваме автобусни линии? Ние оптимизираме, разреждаме там, където има по-малка натовареност и това се прави ежемесечно. Над 71% от разписанията в София са ускорени, има промени по тях. Имаме съкращения в административния персонал, но не можем да съкратим хората, които поддържат обществения транспорт. Това е изключително неразбираемо поведение. Искрено се надявам да е плод на лапсус, а не на отношение към София", продължи Георгиев. Той подчерта, че вече е изпратил писма, за да поиска срещи с транспортния и финансовия министър.

"Има междуведомствена работна група в Министерството на транспорта, която проверява разчетите ни. Има подробно писмо от кмета на София, в което се обяснява, че преди кризата не е имало дефицит и как сега в резултат на COVID и поскъпването на горивата, е налице. Какво повече можем да очакваме? Казах им го и на тях - няма бизнес модел в света, който да издържи на 200% увеличение на разходите срещу минимум 30% свиване на приходите. В цяла Европа има мерки. Случващото се е политически рекет и тормоз, който не приемам за нормален", каза още той. Георгиев предупреди и, че орязването на градския транспорт допълнително ще влоши състоянието му, ще върне хората обратно в колите, а това ще се отрази и на качеството на въздуха.