Георги Георгиев: Г-н премиер, не може софиянци да плащат цената на войната, която сте обявили на столицата

Искам да кажа на опонентите ни - ще е трудно, но София ще оцелее въпреки вас и опитите ви да грохне, категоричен е председателят на Столичния общински съвет

Вчера, пред общото събрание на Националното сдружение на общините попитах премиера Кирил Петков колко средства ще получат общините за компенсация за поскъпналите с над 200% горива за градския транспорт. Отговори ми, че причина за проблемите не е поскъпването на горивата. И препоръча в София да се премахнат автобусни линии и трамваи, защото вече имало метро. Даде ми и съвет да правим съкращения на служителите в градския транспорт. Това написа във фейсбук председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

И добави, че отговорът му е: "Thank you but no thank you".

"Честно казано, идва ми вповече. Автобусите и тролеите, трамваите и метрото се ползват от български граждани - те подкрепят различни партии, други не гласуват за никого. Но всички те съвестно плащат данъци. А сега ще трябва да платят и цената на политическата агресия на централната власт, която е обявила война на София. Това личи и от актуализацията на бюджета - в нея столицата не е приоритет на правителството. Близо 2 милиона българи стават заложници на някакви общи приказки за “оптимизация” с 20-30% - без да се прави и най-малък опит за постигане на разумно решение в името на гражданите. И въпреки политическите различия. Защото нали точно това е държавническото отношение? Поне в Софийския университет така сме учили. И така преподаваме на студентите", казва Георгиев.

И добавя, че нито една община няма да получи компенсации за градския си транспорт.

"Тежестта ще бъде понесена от българските граждани. Не от тези, които създават проблеми, докато се возят в служебни коли", подчертава Георгиев.

И признава, че София явно е изправена пред трудности заради политически интриги.

"Но отсега искам да кажа на опонентите ни - ще е трудно, но София ще оцелее въпреки вас и опитите ви да грохне! Защото тя расте, но не старее!", смята председателят на Столичния общински съвет.

И той, както и кметът на София Йорданка Фандъкова, отправи призив всички депутати от София, без значение от коя политическа група са, да проявят отговорност към избралите ги 2 милиона българи в Столичната община и да предвидят пари за градския транспорт при актуализацията на бюджета.