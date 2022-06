Джони Деп и легендарният китарист Джеф Бек издават албум

лед края на съдебната битка с бившата си съпруга Амбър Хърд, Джони Деп си връща нормалния живот. Актьорът обяви, че заедно с легендарния китарист Джеф Бек издават албум, предимно с кавъри, съобщава Асошиейтед прес.

Проектът на дуото, включващ 13 песни, е озаглавен „18“ и ще излезе на 15 юли, съобщи БТА.

Деп и Бек казват, че избрали името на албума, след творческото вдъхновение, което изпитали при съвместната си работа. „Шегувахме се, че се чувстваме като на 18 години, така се роди и заглавието на албума“, каза Бек.

Албумът съдържа кавъри на "Venus In Furs“ н рок бандата "Велвет ъндърграунд" , баладата "Let It Be Me“ на "Евърли брадърс“ и соул класиката на Марвин Гей "What's Going On“. В колекцията са още"Midnight Walker'' и две песни на „Бийч Бойс“ - "Pet Sounds, “Caroline, No" и "Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder).'"

Деп включва в албума и две свои авторски песни, включително "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr“.

Върху обложката на новия проект са изобразени двама млади мъже в бели тениски, а визията е дело на съпругата на Бек, Сандра.

Деп, който дълго време е член на рок бандата "Холивудските вампири“ (Hollywood Vampires) с Алис Купър и Джо Пери, започва да записва с Бек през 2019 г. Двамата стават много близки.

След съдебния процес Деп дори се включи в европейско турне на Бек, на което е специален гост.

По-рано този месец съдебното жури във Феарфакс, щата Вирджиния, се произнесе по делото, което Джони Деп заведе за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд. Според решението холивудската звезда трябва да получи обезщетение от над 10 милиона щатски долара. Журито обаче заключи, че Деп също е оклеветил бившата си съпруга по контрадело, заведено от Хърд и трябва да й плати 2 милиона щатски долара.