България иска домакинство за конференция на ООН по изменението на климата

България подготвя кандидатурата си за домакинство на Конференция на ООН по изменението на климата COP – 29 през 2024 г. Това заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов в началото на еднодневната академия за журналисти "Пишем за климат", която се състои днес. Събитието се организира от Българската фондация Биоразнообразие по проект Game On! Don't let climate change end the game! в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти и Климатека, предаде БТА.

Ако България стане домакин на глобалното събитие, това ще даде възможност темите за климата и опазването на околната среда да бъдат активно обсъждани сред българското общество, коментира Сандов. Той добави, че през този период ще бъдат показани и успешни примери за прилагането на екологичните мерки.

Колкото по-бавно прилагаме политиките с околната среда, толкова по-скъпи са те, заяви Сандов.

Според него причинителите на климатичните промени и причинителите на мръсния въздух в градовете са едни и същи - на първо място са отоплението и енергетиката, на второ място - транспортът, на трето място - индустрията. Сандов отбеляза още, че когато махаш неефективните производства, това може да има благоприятен ефект.