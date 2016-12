Марката Flirt е „Водка на годината“ в Ню Йорк

Най-известната българска водка бе наградена лично от създателя на конкурса International Spirits Competition – Адам Леви

Тази година се очертава като една от най-силните за най-разпознаваемата марка водка на нашия пазар. Международните отличия за качество на Flirt са редица, но през 2016 година тя сякаш прави голям световен фурор. Само за последните два месеца получава два златни медала. Единият е от International Spirits Competition, състояло се в Ню Йорк, където Flirt е отличена с индивидуалната интернационална титла Vodka of the year 2016 (Водка на годината), присъдена лично и според индивидуалната преценка на основателя на конкурса – г-н Адам Леви. Другото световно признание е от наскоро завършилият The Vodka Masters 2016 на специализирано списание The Spirits Business, което ежегодно тества качествата на марки от цял свят. Това е поредният златен медал за нашата водка от там, но за първа година редакторите на изданието включват в авторския си обзорен материал и водка Flirt, посочвайки я като впечатлителна за журито с нейните „мекота, елегантност и плавност, които запазват характерния за нейния производител стил“. Още по-голямо признание е, че същото списание публикува няколко страници с ексклузивна и много интересна биография на марката в изданието, изготвено за най-голямото специализирано световно изложение, състояло се в Кан през октомври.

Flirt е марката водка с най-експорт у нас. Именно световните златни медали подкрепят имиджа на водката активно в чужбина, където дистрибуторите избират коя марка да налагат не само по нейния имидж, визия и качества, но и по престижа, който тя би носила на консуматорите на съответния пазар. Водка Flirt към момента присъства на 83 пазара и бележи изключително бърз растеж на обемите продажби в рамките на последните две години. По предварителни данни за 2016 година най-големи ръстове има в Кения, Нигерия и Обединените Арабски Емирства. Най-силна дистрибуция през настоящата година е отбелязала в Северна и Южна Америка, Близкия и Далечния изток и Европа. Там се налага успешно Flirt Silver Filtered, която е на нашия пазар от 2011 година. Именно в тази година тя стъпва и на пазара на лукса и богатствата в ОАЕ, като само за две години от непозната българска водка се превръща в премиум марка с гарантирано качество, а търговските гиганти в страната на богатствата я продават наравно с най-луксозните марки водки като Absolut, Finlandia, Belvedere, Grey Goose, Russian Standard.

От януари 2017 година портфолиото й на външни пазари ще разрасне и с въведената в началото на тази година у нас Flirt Platinum Filtered. Това е изключително чиста водка с иновативна филтрация, която направи марката уникална за родния пазар и я нареди до едва няколко други водки в света. Те притежават руския патент на най-съвременната технология за обработка и пречистване, който технолозите определят като бъдещето в производството на водка в световен план. Стотиците международни партньори на родната марка опитаха платинената ни водка за първи път преди два месеца на ексклузивното й световно представяне в Кан, Франция. Именно тогава са били подадени и първите заявки за износ, които ще са факт от началото на новата година.