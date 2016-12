Светът скърби за смъртта на Джордж Майкъл (Снимки)

Певецът, изпял вечния хит "Last Christmas" - Джордж Майкъл почина точно на Коледа на 53-годишна възраст. Полицията съобщи, че няма „подозрителни обстоятелства”. Възможно е легендарният британски музикант да е починал от сърдечна недостатъчност, пише „Билборд”, цитиран от Нова тв.



Съболезнованията си в социалните мрежи споделиха и Елтън Джон, Марк Ронсън, Лиъм Галахар, Брайън Адамс, Мадона, кметът на Лондон Садик Хан, лидерът на британската опозиция Джереми Корбин и много други.



Китаристът на Queen Брайън Мей също беше сред първите, споделили тъгата си в социалната мрежа: "Без думи. Почивай в мир, Джордж."



Пол Янг написа в профила си в Twitter: "Още един път..." и припомни съвместното си изпълнение с Джордж Майкъл от 1986 г. на „Every Time You Go Away”.



Брайън Адамс написа в Twitter: Почивай в мир, Джордж Майкъл! Не мога да повярвам! Толкова невероятен певец и прекрасен човек ни напусна толкова рано!"



Дуейн Джонсън-Скалата написа в Twitter: „Съжалявам да разбера за новината за смъртта на Джордж Майкъл. Брилянтна икона!”



Както разказва на изданието мениджъра на певеца Майкъл Лимпан, в неделното коледно утро му позвънили със съобщението, че Майкъл е бил открит „спокойно лежащ в леглото”. Изключена е насилствена смърт на музиканта. Според Липман смъртта, предизвикана от сърдечна недостатъчност, е била неочаквана.

През 2011 година музикантът се разболя от тежка форма на пневмония, заради което той отмени поредица свои изяви. По време на лечението на Майкъл бе използвана апаратура за изкуствено дишане, което е можело да доведе до загуба на гласа.