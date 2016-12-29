Доведоха в съда четиримата, спипани с 40 кила хероин в Ямболско (Видео)

Жилището от 38 кв. м се намира в Стокхолм и работата на дизайнера Андерс Стенинг по него е финализирана през октомври. Малко след това собственикът го обявява за продажба, купувач се намира веднага и сделката е сключена на цена от 314 000 евро. Квартирата е в типичен скандинавски стил - светла и без излишни мебели и аксесоари и с ясно изразено