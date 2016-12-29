Доведоха в съда четиримата, спипани с 40 кила хероин в Ямболско (Видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/5964626 Доведоха в съда четиримата, спипани с 40 кила хероин в Ямболско (Видео) Доведоха в съда четиримата, спипани с 40 кила хероин в Ямболско (Видео) www.24chasa.bg 29.12.2016 14:06; Диана Саватева      0;
Снимка: Елена Фотева СНИМКА: 24 часа

Доведоха в съда в Бургас Александър Димитров, Димитър Димитров, Боян Боянов, Антон Иванов, които са четиримата обвинени за едрата наркопратка, хваната в Ямболско непосредствено преди Коледа.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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