Тръмп в капан (Обзор)

Ако милиардерът отмени мерките срещу Москва, ще докаже, че е избран с руска подкрепа

Новият американски президент Доналд Тръмп се озова в капан, след като в последните дни от своя втори мандат Обама изгони от САЩ 35 руски дипломати. Той обвини Русия в намеса в изборите в САЩ и тази стъпка беше част от одобрената от него “серия от санкции” срещу Москва, които по думите му били “необходими и адекватни”.

Изгонването на толкова много дипломати наведнъж наблюдатели определят като най-тежкия етап в руско-американските отношения от Карибската криза насам.

Русия отговори светкавично - първо външното министерство обяви 35 американски дипломати в Москва и Санкт Петербург за персона нон грата. Часове по-късно обаче президентът Путин заяви, че няма да гони американски дипломати.

Капанът за Тръмп може да щракне, ако той реши да отмени указите на Обама с мерките срещу Русия, тъй като те са основно заради обвиненията за намеса в президентските избори в САЩ. Така победителят Тръмп сам ще докаже, че руските хакери имат принос за неговата победа.

Заради хакерските атаки на Москва по време на американските избори

Обама изпъди 35 руски дипломати, Путин не отвърна

Вашингтон и Кремъл в нова студена война преди встъпването на Доналд Тръмп

В последните седмици на мандата си Барак Обама наказа Москва в стила на студената война, като изгони от САЩ 35 нейни дипломати, заподозрени в шпионаж, и обяви санкции срещу Кремъл в отговор на руските хакерски атаки. Настоящата администрация в Белия дом от доста време твърди, че чрез тези атаки Москва е манипулирала президентските избори в полза на новоизбрания държавен глава Доналд Тръмп.

Русия първо отвърна на удара и чрез гласа на външния министър Сергей Лавров даде знак, че ще обяви за персона нон грата 35 дипломатически представители на САЩ. Малко по-късно обаче стана ясно, че президентът Путин не е одобрил тази ответна мярка. Той заявил, че Москва няма да пада на нивото на “безотговорната дипломация” и че ще работи за възстановяване на добрите връзки със САЩ под ръководството на Доналд Тръмп. Според него действията на сегашната американска администрация

са провокация,

целяща да влоши

отношенията

между двете

държави в

дългосрочен

план

“Ние няма да създаваме проблеми на американските дипломати”, подчертава Путин в изявление, разпространено от Кремъл.

“Няма да гоним никого. Няма да забраним на техните семейства и деца да се ползват от обичайните им места за почивка през новогодишните празници. Каня всички деца на американските дипломати, акредитирани в Русия, на новогодишната и рождествената елха в Кремъл”, посочи Путин в своето изявление.

При обявяването на антируските санкции в четвъртък Обама не обвини поименно Владимир Путин за хакерските акции, но каза, че те “са поръчани от най-високо място”.

На сайта на Белия дом той коментира, че “през последната година дипломатите ни са подложени на

недопустимо

ниво на

преследване в

Москва от страна

на руските

спецслужби

и полицията. Такива действия имат последици”. Американският лидер призова всички граждани на САЩ “да бъдат нащрек за действията на Русия”.

Сред подложените на американски санкции руски институции са Федералната служба за сигурност (ФСБ), Главното разузнавателно управление (ГРУ), Генщабът на армията, служби по високите технологии.

Под ударите попадат и отделни личности като шефа на ГРУ Игор Коробов и занестниците му Игор Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, както и хакерите Алексей Белан и Евгений Богачов. Мерките са обявени на сайта на американското Министерство на финансите.

На руските дипломати, разконспирирани като разузнавачи,

е наредено да

напуснат САЩ

до 72 часа

Неназован източник посочи пред Интерфакс, че заради празниците те имали трудности да си намерят самолетни билети и било възможно да трябва да пътуват до Ню Йорк, откъдето да си търсят места за полет до родината. Путин бързо реши и този проблем, като изпрати президентския самолет да ги прибере. Със съпругите и децата групата е от 96 души.

Освен това ще бъдат затворени два руски обекта в щатите Ню Йорк и Мериленд, използвани според Вашингтон за събиране на разузнавателна информация. Най-вероятно става дума за т. нар. дипломатически вили за почивка, празнични приеми и културни прояви, отбелязва Интерфакс. В. “Дейли мейл” разкри, че единият от луксозните имоти в Мериленд е на около половин час път с кола от Вашингтон, а другият е в Лонг Айланд, Ню Йорк. (Виж карето долу вдясно.)

Първоначалната реакция на Русия бе много гневна. “С решението си да изгони от САЩ руските дипломати президентът Барак

Обама унижи

американския

народ”,

заяви Мария Захарова, говорител на външното министерство на Русия. Това бе първият официален коментар от руска страна.

“Казваме го вече няколко години: хората, обитавали 8 години Белия дом, това не е администрация, а група външнополитически неудачници, озлобени и късогледи – написа Захарова в страницата си във Фейсбук. – Днес Обама призна, че е така.”

Последва изявление на шефа на Захарова - външния министър Сергей Лавров. Той посочи, че ще предложи на президента Путин като ответна мярка Русия да обяви за персона нон грата 35 американски дипломати – 31 служители на посолството в Москва и четирима от генералното консулство в Санкт Петербург.

Руските власти се заканиха да затворят също и англо-американското училище в Москва, където учат 1200 деца на американски, британски и канадски дипломати, както и на много чуждестранни бизнесмени.

“Ние, разбира се, не можем да оставим подобни номера без отговор, взаимността е закон в дипломацията и международните отношения”, заяви Лавров.

Министърът подчерта, че обвиненията на Вашингтон за руска намеса в американските избори са неоснователни.

Очакваше се да бъде закрит и ведомственият почивен дом за служители от американската дипломатическа мисия в горския масив Серебряний Бор, популярна сред московчани паркова зона, допълва Си Ен Ен.

След изненадващия ход на Путин да не отвръща на американските наказателни мерки бе съобщено, че нито училището ще бъде закрито, нито американските дипломати ще бъдат лишени от ваканциите си в Серебряний Бор.

Путин обаче уточни, че Русия си запазва правото да отвърне на санкциите, но това щяло да зависи от двустранните отношения, изградени, след като Доналд Тръмп се настани в Белия дом.

Тръмп: Да се захванем с по-големи и добри неща

Новоизбраният президент ще се срещне с шефове на разузнаването, за да бъде информиран в детайли за скандала

Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп обяви, че ще проучи скандала с изгонените руски дипломати от САЩ.

Тръмп заяви, че е време да се премине към други по-значими неща след обявените от администрацията на Обама нови санкции срещу Русия, предадоха световните агенции.

В интерес на страната ни и на нашия велик народ ще се срещна идната седмица с ръководителите на нашето разузнаване, за да бъда информиран в детайли за тази история, се казва в кратко изявление на Тръмп.

Време е нашата страна да се захване с по-големи и по-добри неща, се допълва в изявлението.

Агенциите припомнят, че Тръмп се отнесе скептично към доказателствата на американското разузнаване относно руските хакерски атаки и нарече “смешни” заключенията на ЦРУ, че Русия се е опитала да повлияе на изборните резултати през ноември в негова полза.

Високопоставени чиновници в САЩ заявиха, че новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп може да отмени указа на Обама и да позволи на руските представители на разузнаването да се върнат в страната, след като поеме властта. Според тях обаче подобно действие би било непрепоръчително и не би имало смисъл, предаде Ройтерс.

“Няма причини да се вярва, че Русия ще прекрати с намесата си в изборите на САЩ и на другите страни”, заявиха представители от администрацията на Обама. Според тях имало индикации, че Москва се меси в изборите и на други държави, включително в Европа.

Сега Тръмп е изправен пред сложен избор - да отмени току-що наложените санкции срещу Русия, което ще събуди недоволството дори на голяма част от републиканците, или да постави в риск предизборното си обещание да подобри отношенията с Русия, коментира агенция Блумбърг.

САЩ давали $ 3 млн. за главата на киберпират

Двамата хакери в черния списък на Обама са известни киберпрестъпници, за чиито глави САЩ дават награда.

За помощ в издирването на 33-годишния Евгений Богачов, който вероятно е в Русия, се предлагат $ 3 млн. Той е разследван за гигантска мошеническа киберсхема, при която са задигнати над 100 млн. долара от банкови сметки. Богачов вероятно е работил със съдружници в Русия и Украйна.

Групата е обвинена в разпространение на вируса Zeus. Този троянски кон плъзва в компютрите на жертвите и чрез него са захващани банкови номера, пароли, лични идентификационни номера и друга информация, необходима за влизане в банкови сметки онлайн. Сред засегнатите банки са Capital One Bank, Bank of Georgetown, First National Bank of Omaha.

29-годишният латвийски хакер Алексей Алексеевич Белан е търсен за похищение на лични данни на хиляди служители и клиенти на 3 US компании, които после продал чрез интернет. Наградата за помощ при залавянето му е $ 100 000. По руския закон обаче гражданите на Русия не могат да бъдат предавани на съд в чужди държави.

Докладът на ФБР обвинява руски хакери в задигане и разпространяване на документи на Демократическата партия, намеса в американските избори и очерняне на Хилари Клинтън в полза на Тръмп.

Кибератаките се основават на известната техника фишинг, или зарибяване, която цели придобиване на поверителни данни, пише в доклада, изготвен заедно с министерството за вътрешна сигурност на САЩ.

Хакерските акции са били две - през лятото на 2015 г. и през пролетта на 2016 г. При първата, наречена APT29, киберпиратите пратили имейли с линк към вирус на над 1000 получателя, сред които членове на правителството. При кликване върху на пръв поглед безобидните линкове вирусът проникнал в партийната компютърна система и източвала имейли.

При втората атака APT28 методът е подобен: до паролите на имейлите на US служители хакерите се добрали, като публикували фалшива препратка към сайт с препоръка да се смени паролата за достъп до електронната поща. Ключови партийни сътрудници направили това и в резултат хакерите получили паролите към пощенските им кутии. После информацията била предадена на медиите и публикувана, WikiLeaks я пусна цялата.

Затворените резиденции били свърталища на КГБ

Луксозните имоти на Москва в САЩ, които Барак Обама затвори за достъп на руснаци, са били нещо като кънтри клуб на КГБ, пише в. “Дейли мейл”.

Именията са две, всяко за милиони долари. Едната резиденция е в Мериленд, на 30 мин с кола от столицата Вашингтон. Тя е върху парцел от близо 200 дка. Руснаците я купуват за $ 3 млн. и кремълските дипломати я ползват за отдих, но и за поливани с водка сбирки на шпиони под дипломатическо прикритие.

Новите стопани разделят къщата от червени тухли, принадлежала на финансиста Джон Раскоб, на 12 апартамента и я наричат “дача”. В парка има 6 бунгала лукс с по 4 жилища всяко, както и ловна хижа за избрани гости. Имотът може да побере 40 семейства наведнъж.

Приемните и столовите са луксозно и тежко обзаведени, със златни орнаменти по стените. Там са живели някои руски посланици, включително Анатолий Добринин, през чиито мандати се смениха 6-има американски президенти.

Местните хора били против руснаците да купят имота - смятали, че техни атомни подводници ще доплават по река Честър, за да прибират агенти и избягали дисиденти. Дипломатитре обаче ги спечелили, като ги канели на пищни банкети с водка и хайвер, твърди в. “Ню Йорк таймс”. “Сега ходим заедно на риболов. Те се движат в група и поне един в нея знае английски”, казва приятелски настроен съсед.

Местната управа на района обаче не е доволна, че собствениците не плащат данък за имота, от който ги освобождава дипломатическият им статут.

Другото имение е в Глен Коув, Лонг Айланд. “Килънуърт” е историческа сграда в староанглийски стил, принадлежала на фамилия петролни магнати. Москва купува къщата с 50 стаи през 50-те г. на XX век.

Ползват я главно руските дипломати в ООН, но в района се говори, че и тази резиденция е шпионско гнездо. През 1982 г. местните власти опитаха да забранят на руските обитатели да слизат на плажа, защото изпълнявали разузнавателни задачи.