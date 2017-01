Катерина Ушева е новият директор „Реклама и PR“ в Kaufland България

Катерина Ушева е новият директор „Реклама и PR” в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД. На тази позиция тя ще отговаря както за стратегическото позициониране и развитие на марката, така и за изграждането и управлението на нейната репутация.

Катерина Ушева има дългогодишен поглед върху комуникационната сфера. Професионалното й развитие включва над 12 годишен опит в изграждането на марки, стратегическо планиране, развитие на интегрирани комуникационни решения, връзки с обществеността, създаването на програми за устойчиво развитие, както и управление на екипи.

Преди да поеме поста в Kaufland България Катерина Ушева е управляващ директор в All Channels Communication. През годините заема различни позиции в комуникационната агенция, като професионалният й път включва стратегическо обслужване на марки, развитие на комуникационни активности, както и преструктуриране работата на агенцията. Съвместно с екипа на All Channels Катерина е работила върху множество проекти и кампании, отличени с международни и местни награди. Сред марките, за които е отговаряла, се нареждат Discovery Networks, Mtel, Amstel, Каменица, Пощенска банка, Белла България, Ficosota, The Mall, Colliers International и др.

Катерина Ушева има магистърски степени по политология, комуникации и история на изкуството от Вестфалския Вилхелмс Университет в Мюнстер, Германия. Говори немски и английски език.