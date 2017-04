Съсловието АРГО: Част от нашата идентичност е, че не харесваме другите хора - III

РБ е като “Биг Брадър” - 90% го гледат с отвращение, казват на сбирката хората около Прокопиев

(Продължение от съботния брой)

Иван Киселов (момчето от Лондон, което провокира Бойко Борисов с въпроса за огледалото - б.р.): Голяма заблуда е да се гледа на българите в чужбина за едно по-правилно решение. Хората там са три категории: 1 - които искат да се откъснат от България, 2 - на които им липсва чалгата и искат да се върнат при нея, 3 - с идеи, които искат нещо да се случи.

От една страна, те са нашият таргет, но те са и таргет на всички. Проблем е, че те не са добре информирани. Източниците на информация не са правилни, примерно dir.bg. Те си спомнят старите вестници, четат тях.

Христо Иванов: Иван е човекът, който попита въпроса с огледалото.

Велислав Минеков (скулпторът, който бе един от тримата потенциални кандидат-президенти на РБ - б.р.): Аз съм хабилитиран каменоделец... Няколко думи за това, което правим сега. Аз го усещам като СДС-3, ДСБ-2 или нова ПМ (“Протестна мрежа”).

Или група на

по-умните за

сметка на

по-глупавите

Тука имам приятели, канени непрекъснато в нови политически проекти. Поканиха ме и в ДОСТ, не се съгласих заради управлението на партията от милиционер. За да има политическа организация, бедата е, че са нужни пари, идеология, която можем да пуснем в затишие, нужни са медии, нужна е личност. Ако имате друга рецепта, споделете, това е според мен.

Даже ако искате да почнем с личността и да свършим с кутията за петолевки. Това е едната беда. Другата беда е, че се стигна до пълна маргинализация на тези, които искат да подкрепят някаква политическа организация. Много малко идеалисти има – в София, Пловдив, Варна. На другите места лицето, искащо да стане партиен член, очаква дъщеря му да стане учителка.

Владислав Тодоров: Живея 25 г. в чужбина, подкрепям изказването, че няма смисъл да се ангажира общността навън. Аз познавам общността в Америка. Трудно е да се дефинират българите в чужбина. Това, което ги дефинира, са баницата, културата, музиката и лютеницата. На тази основа се събират. Иначе всичко е разбито. Думата “проект” ме дразни. Проект на гражданското общество. С това не може да се избие никаква риба. Ситуационен тип маневра и едно клише се движи в пространството. То се свива повече, отколкото се разраства. Ако ние тук си въобразяваме, че ще вземем властта, тези хора тук, без страстен човек няма да стане.

Николай Стайков (ПМ): С каква цел е бил създаден Гражданският съвет (ГС на РБ). Кръгът One More Bar. На юг от парламента се събираха ГС, а на север в кафе “Галерия” се събираха “Протестна мрежа”. Неслучайно са в горната част - по-влиятелните субекти, по-надолу е ситуацията One Man Show и един-два файтона с хора. Никоя няма повече - едните се мерят с файтони, другите са с автобуси. През лятото на 2013 година една група казаха: без партия няма да стане. Беше с две крила - християнско консервативно, а другото либерално - либералите победиха. Знаете резултатите от изборите, знаете колко успяха - 2500 гласа имаше Виктор Лилов като кандидат-кмет на ДЕОС.

Христо Иванов: Раждаме енергия, която има точков ефект, но няма трайност. Бърни Сандърс е бъдещето, но това, което дава старт, е антиестаблишмънт говоренето (антиправителственото)...

Нашият политически камертон е Бойко Борисов. В българския политически живот лидерство има. Когато говорим за лидер, такъв има - Бойко Борисов.

Христо Иванов развива теза за структуриране на бъдещия проект на принципа на финансовата пирамида (тоест 300 разпознаваеми лидери на мнение да привлекат още хора до 3000). От разговора става ясно, че преди да се откаже от Реформаторския блок, Радан е искал да оглави едноименна партия РБ. Само че депутатът на Кунева Настимир Ананиев държи марката РБ...

“ДСБ ще се капсулира, запазвайки пълната си идентичност. Част от нашата идентичност е, че не харесваме другите хора” - такива мрачни констатации прави Радан Кънев.

Евгени Кънев: Да се позиционираме в центъра, понеже там няма силна партия, която да не е обвързана със старите мрежи. Целим се към 2 милиона избиратели, да съберем средната класа.

Радан Кънев: Теренът, на който можем да постигнем безкрайно повече, е терен на полусъбудена, полувъзникнала средна класа. Какво прави Тръмп? (Тук се обяснява да следваме модела на послания на американския президент.) Да тръгнем все пак да мислим за 1 милион хора, а не да опитваме сиромахомилски разказ.

Магдалена Малеева: Не разбирам защо не сме всички заедно. Достатъчно зрели хора сме, трябва повече компромиси да правим и да си прощаваме.

Жена, фигурираща като Руми (неясно коя е - журналист от кръга “Капитал” или магистрат), формулира като най-силно следното послание на новия кръг: “Искаме властта, защото сме бедни.” И още нейни изводи: Цветанов хвърля кофи пот, Радан и Христо - нямат личен живот...

С напредването на разговора Радан Кънев дава да се разбере, че нито той, нито Христо Иванов, нито Трайчо Трайчо са подходящи за кандидат-президент.

Иво Прокопиев: Ако имаме кандидат (за президент), който вземе 5%, а ние сме убедени, че го подкрепяме, значи не ставаме за тая работа...

РБ е голяма тапа, която разпръсна енергията.

Александрина Пендачанска: За Радан рискът е огромен. Радан ако не спечели срещу Бойко, аз не искам да видя това!

Радан Кънев: Да извадим РБ от сметките. РБ е като “Биг Брадър” - 90% го гледат с отвращение.

В края на срещата всички (повече от 40 души, както става ясно от стенограмата - б.р.) се разделят на 10 групи и всяка прави по три президентски номинации. Стига се до 22-ма потенциални кандидати за президент на кръга АРГО.

“24 часа” публикува стенограмата със сериозни съкращения и предлага само най-важните пунктове, които представляват обществен интерес.

ПРАВО НА ОТГОВОР

Не съм участвал

в срещата

В броя на в. “24 часа” от 7 април 2017 г., в две статии – “50, сред тях и Прокопиев, обявяват новия проект от Боровец на 17 ноември и подзаглавие: “Кои са участниците в дясната опера и кой ги е записал” (с автор Кристина Кръстева) и “Тайният език АРГО и говорещите го” (без автор), е споменато моето име и е публикувана снимката ми ведно с твърдението, че съм участвал в някаква среща с доста публично известни личности, повечето от които не познавам лично.

В първата статия се твърди също така, че срещата се била състояла на 28 юли 2016 г. и на нея била водена стенограма. В текста авторът Кристина Кръстева споменава, че в срещата е участвал и в стенограмата се споменава “човек на име Румен (вероятно съпругът на пиарката Ивет Добромирова Румен Василев, член на ръководството на “Да, България” (правописът от статията е запазен).

Във втората статия има няколко “реплики” на някой си “Румен”, които се приписват на мен – “…вероятно Румен Василев…”. Снимката ми недвусмислено ме идентифицира като участник в среща, в която категорично не съм участвал, както и са ми приписани някакви реплики, които никога не съм изричал.

Същите текстове са публикувани и в електронното издание на в. “24 часа”.

Държа да отбележа следното: Принципно е много ниско професионално ниво в журналистиката (по-ниско дори от “една жена каза”) да списваш статия, претендираща да изнася факти, ползвайки свободни предположения, почиващи само върху едно малко име.

Дори не бих помръднал малкия си пръст срещу безплатното споменаване на името ми, ако не беше цялата тенденциозност на материала, който не просто представя една стенограма и след това оставя интелигентния си читател сам да разсъждава върху нея, а инсинуира някаква позорност чрез своеволни внушения и догадки, подобни на тази с включването на името и снимката ми в материала.

В заключение мога да кажа, че мога да бъда упрекнат във владеенето на чужди езици, но някакъв “таен език АРГО” не е сред тях.

Настоявам незабавно да публикувате в същия обем и на същото място в следващия брой на вестника това опровержение, както и публично извинение за клеветническите и неверни твърдения относно скромната ми личност.

Ако моите искания не бъдат удовлетворени, ще предприема всички позволени от правото стъпки, за да получа удовлетворение за вредите, нанесени ми от произволните, неистинни и увреждащи моето име твърдения на вестника и на съответния автор.

В очакване на Вашия отговор оставам

С уважение,

Адв. Румен Петров

От редакцията: Поднасяме своите извинения към г-н Румен Петров.

Не приемаме обвиненията в тенденциозност, тъй като прецизно сме предали акценти от стенограмата на събитие, в което той не е участвал. Към стенограмата има коментар на репортера, който следи десните политически сили. Надяваме се, че все още коментарите са позволени.

