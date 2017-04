Ирина Бокова представи първия по рода си наръчник за преподаване на Холокоста

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова представи нов политически наръчник за преподаватели по въпросите на Холокоста, засягащ и теми като геноцид и масови прояви на жестокост. В реч на 15-ата пленарна асамблея на Световния еврейски конгрес в Ню Йорк Ирина Бокова определи наръчника като важен инструмент, който има за цел да насърчи преподаването на историята на геноцида като средство за мир.

„С този иновативен и единствен по рода си политически наръчник ЮНЕСКО говори на следващото поколение лидери, учители, граждани на света. Трябва да дадем възможност на бъдещите поколения да извлекат поуките от Холокоста, да подготвят своите деца и внуци с необходимите инструменти, за да победят нетърпимостта и омразата, фанатизма и антисемитизма, расизма и предразсъдъците“, каза Бокова.

Наръчникът за преподаването за Холокоста и предотвратяването на геноцид (“Education about the Holocaust and preventing genocide”) е първата стъпка от поредица проекти, осъществени в партньорство с Мемориалния музей на САЩ за Холокоста и с подкрепата на канадското Министерство на външните работи. Новият наръчник е предназначен да бъде ресурс за създателите на политики, разработващите учебни планове и учебници, за да се ангажират или да засилят преподаването за Холокоста и предотвратяването на геноцид. Политическият наръчник на ЮНЕСКО осигурява ефективни отговори и препоръки, за да се улесни дебатът по тези въпроси в класните стаи.

„ЮНЕСКО е единствената агенция на Организацията на обединените нации, която ръководи специална глобална преподавателска програма за историята на Холокоста като лост срещу антисемитизма днес“, допълни генералният директор. „Ние поставяме борбата срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма в сърцевината на нашите действия за мир. Убедена съм, че образованието, културата и знанието се превърнаха в ключови въпроси на сигурността в днешния свят, за да се противодейства на войнстващия екстремизъм, основан на изкривяване на вярата или историята.“

Световният еврейски конгрес е международна организация, която представлява еврейските общности и асоциации в 100 страни по света. Той е официален партньор на ЮНЕСКО от 1962 г. Петнадесетата пленарна асамблея събра над 600 лидери и представители на еврейската общност, за да оценят и дискутират важни въпроси за целия свят, включително антисемитизма и възхода на екстремистки политически движения.