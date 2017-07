Следователите намират писма със странно съдържание в дома на Мейзер

Следователите откриват в дома на Анита Мейзер две писма, странни като съдържание, за които не се знае дали имат отношение по случая. Едно обаче е сигурно – Николай и жена му са имали някакви проблеми. В писмата Анита се оплаква от заплахи и натиск.

Сестрата

14 август 2016 г.

09:45 ч.

ОД МВР – Варна

– Двамата изглеждаха нормално във въпросната вечер – започна разказа си пред разследващите сестрата на загиналия Милена Димова. – Николай ми се стори малко превъзбуден. Отдавна не го бяхме виждали толкова щастлив и доволен – отговаряше чинно на въпросите Милена Димова. Тя се ползваше с уважение във Варна, бе общински съветник от партия ГЕРБ. Винаги обираше емоциите си максимално и гледаше делово. Само в този случай чувствата й вземаха връх.

Още не можеше даосъзнае, че малкото й братче вече го няма. Спомни си как Николай няколко пъти се оплакал във фаталната вечер, че много го боли ръката заради татуировката с Исус.

– Затова и той настояваше да си тръгнат с Анита към 23,30. Спомена, че ще се изкъпе и иска да намаже с мехлем новата си татуировка. Имаше нисък праг на болката – потвърди пред ченгетата Милена. – Дори личната му масажистка Веси каза, че винаги му е правила релаксиращи масажи. Беше се оплакал, че напоследък го дърпа нещо черният дроб, а един от приятелите му спомена, че вдигал кръвно и трябвало да спре с добавките. Ники бе казал, че е спрял да приема каквото и да е.

Умът на Милена не побираше как Ники, който го болеше толкова много ръката, ще поиска някакви извратени игри. Милена бе убедена, че е убит умишлено. Но не разбираше как Анита ще извърши това сама. Бе невъзможно за 50-те килограма, които тежи. Ники беше голям, здрав мъж.

„Четирима души можеше да пребори.” – мислеше си тя. Нямаше да остави нещата така, трябваше да разбере какво се е случило след като са си тръгнали.

– С брат ми Николай сме в много добри отношения. Винаги съм била с него в добри отношения. До преди около 5 години живееше в нашия дом, след което замина да работи в САЩ. До преди това около 10 години беше лична охрана на Николай по прякор Шванца от град Варна. Беше в тези среди, така наречените „мутренски”. Преди около 5 години обаче той си намери работа в САЩ. Там и в момента работи в компания за лимузини като шофьор на богати клиенти – разказваше Милена пред старши разследващ Марин Тодоров.

Николай бе споделил с Милена, че е много добре финансово и получава щедри бакшиши от клиентите си. Първоначално с Анита живеели заедно в Лас Вегас, но тя продала апартамента си там и се върнала в България. След това оставала при него, когато летяла до САЩ. В последно време Ники живеел с някакъв Сашо, който сестрата не познавала лично. Ники тренирал много както фитнес, така и бойни изкуства. Трябвало и да се явява на състезание скоро.

– За Анита мога да кажа, че е доста луда глава, досега винаги е замесвала брат ми в различни ситуации, които са водели до негативно отношение спрямо нея.

Не мога да кажа с какво точно се занимава. Често правеше скандали на брат ми. Тя го ревнуваше поради голямата разлика в годините. Тя е родена 1964 г., а той – 1976 г. Не знам откъде са й парите, но има самочувствие, че е богата и светска дама – обясни Милена.

Сестрата на Ники се бе настроила негативно към Анита още през 2012 година. Тогава отношенията им с Ники се бяха влошили и той замина за САЩ. Някъде по това време Анита бе инсценирала отвличането си и бе оставила прощални писма. Мъжът й я бе обявил за издирване, разказа тя на полицаите.

– Искам да споделя нещо за Анита. Преди около две години тя се беше скарала с брат ми, като искаше от него да й даде 30 хиляди лева, в противен случай го заплаши, че ще го издаде на американските власти, че бракът им е фалшив и така той нямаше как да остане да живее и работи в САЩ. Още тогава аз изтеглих сумата от 20 хиляди лева, а майка ми добави другата сума, като ги дадохме на Анита. Ние по-късно разбрахме за този случай, но официалната версия беше, че Анита е купила кола на брат ми с нейни пари, като тя искаше да й бъде възстановена тази сума. До ден днешен брат ми постоянно пращаше пари, с което аз да погасявам заема, който тогава изтеглих от банката. Мога да разкажа и друг момент, свързан с него. Анита беше в дома на брат ми за периода от месец декември 2015 година до месец април 2016 година. През този период около месец февруари 2016 година от дома на брат ми изчезна сума около 20 хиляди лева. Тогава Ники живееше с едно момче, чието име не знам. Впоследствие брат ми го беше притиснал и същият споделил, че е взел парите му. Ходих до София да взема сумата от баща му и парите бяха възстановени. Не мога да кажа обаче дали Анита бе свързана с този случай.

Милена се луташе в спомените си. Последно бе видяла Ники на бензиностанцията около 19 часа на 13-и. Вечеряли и той си тръгнал с болки в ръката от татуировката. Тази сутрин осъмна с полицаи на вратата.

Извикаха я на разпит в Четвърто РПУ.

– Звъннах на Анита, от която постоянно разбирах различни версии за случилото се с брат ми. Първоначално ми каза, че той е застрелян на входа на дома й и всичко било в кръв. След това ми каза, че се самообесил. После ми каза, че някой го бил удушил в дома им и имало вързано нещо на врата му. Искам да кажа, че не вярвам на нищо от казаното. Според мен тя не казва истината за случая. Търси някаква известност, за да може да се пише за нея в медиите. Другият вариант е тя да има нещо общо със смъртта на брат ми с користна цел...

Думите проехтяха в стаята на районното, а полицейският служител отбеляза всяка една от тях в протокола си. Милена ясно помнеше скандала през 2012 година. Брат й дойде уплашен, защото Анита бе избягала и бе оставила две прощални писма, в които казваше, че я е отвлякъл. Беше подал сигнал в полицията. Анита още пазеше писмата, а ченгетата бяха ги открили при обиска на апартамента и ги бяха приложили в делото.

Малко след нея в полицията влезе майка й Петранка. Жената бе в несвяст, повтаряше, че й е много лошо. Беше около 11 часа. От два часа знаеше, че синът й е мъртъв. Бе научила черната вест от полицаите, които я събудиха. Първоначално не повярвала, но впоследствие изпаднала в истерия. Майките имат особено отношение към синовете си и това се усещаше през годините, в които Ники и Милена отраствали заедно. Но Милена не ревнувала от отношението на майка си към Ники. Напротив, грижела се за него като втора майка и до последно се надявала, че там, на Запад, в САЩ, най-накрая е започнал нов живот.

Странните писма

14 август 2016 г.

7:00 ч.

Гр. Варна

Полицай Данаил Дачев си спомняше ясно как Анита ги посрещна и им показа трупа. Двамата с колегата отидоха в хола, имаше осветление, не беше много тъмно. До кушетката за масаж лежеше по корем мъж. Главата му бе обърната надясно, а полицай Дачев го гледаше отляво. Краката му бяха вързани със “свински опашки” и на двете места бяха стягали отзад.

– Не видях кръв около трупа. Не съм оглеждал подробно трупа, не видях да има други видими наранявания. Кушетката беше изправена на краката й – спомняше си Данаил Дачев.

За няколко часа разследващите бяха обискирали цялата къща. Иззеха няколко телефона, като провериха и спалнята за нещо съмнително. Там намериха две писма, които бяха странни като съдържание, но не се знаеше дали имат отношение по случая. Едно бе сигурно – Николай и жена му са имали някакви проблеми. В писмата Анита се оплакваше от заплахи и натиск.

“Днес, 25.06.2011 година, слязох за пореден път в моята съседка на 3-ти етаж Лина и споделих моите сериозни притеснения от мъжа ми Николай Димов, който постоянно ни заплашва, че ще бъда отвлечена, колата ми ще бъде взривена или открадната. Говори ми постоянно, че ще вземе пари от Мая Илиева и след като ме освободят ще трябва да продам апартамента си, за да й върна парите. Каквото и лошо да ми се случи с мен, оставам това писмо като доказателство за неговите намерения. Също така се страхувам за сигурността на дъщеря ми Жули Анжели Julie Angelie Mazer, към която има особено негативно отношение. Искам да помоля тези показания да послужат пред МВР-България и Американското посолство. Анита Неделчева (Mazer)”

Преупредителното писмо на български език бе значително по-кратко от английския му вариант. Името Лина бе познато на разследващите. Това всъщност бе жената на Киро Скалата, която се е качвала в апартамента във фаталната нощ. Трябваше да разпитат и нея.

Писмото от Анита на английски съдържаше доста повече страници и бе написано няколко години по-късно. В него се споменаваше и сестрата на Николай Димов – Милена, която е описана като много опасен човек. Силно впечатление на единия оперативен прави заключението на английското писмо:

“If I get killed or kidnaped is only because of my husband! Nikolay Slavov Dimov. He is big mafia guy under cover here in America. Don't ever believe what he say!”

Anita Mazer

07/08/2014

Едното бе писано няколко месеца след като Николай и Анита се бяха оженили фамозно с фанфари по медиите и снимки от екзотичната им почивка на Хаваите. Сестрата на Ники също потвърди, че Анита е изчезнала временно, но после се оказало, че се крие при сестра си Бейра в Турция. Ники бе отишъл да си я прибере и всичко между тях бе продължило постарому. Поне това обясниха по време на разпитите близки на загиналия. Самата Анита заяви, че това било закачка помежду им, но не желаеше да коментира темата.

