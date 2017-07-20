Спецпрокуратурата предаде на съд Цветан Василев и още 17 по делото „КТБ“

Днес, 20.07.2017 г. Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство “КТБ“. Обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всяко от обвинените лица.

Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1360 тома.

“Моделът КТБ” представлява в житейски смисъл най-голямата стопанска и обществена „финансова измама“, случвала се в новата ни българска история /измерима с проценти от БВП/. По своята същност този модел представлява функционално-структуриран технологичен механизъм на социални и контролно-управленски взаимоотношения, чрез които група лица, под ръководството на обв. Цветан Василев, успяват да присвоят обществените средства, привлечени и поверени им за стопанисване в КТБ, пише шефът на спецпрокуратурата и наблюдаващ прокурор по делото Иван Гешев.

На съд са предадени :

1. ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 1, вр. ал. 1 от НК;

-престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК. /за касата/;

-деветдесет и пет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

-четиридесет и девет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

2. СНЕЖАНКА ВЕЛЕВА – СТЕФАНОВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-деветдесет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

-четиридесет и седем престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.

3. МАРГАРИТА ГОЛЕВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

-двадесет и четири престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.

4. АЛЕКСАНДЪР ПАНТАЛЕЕВ

-престъпление по по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-осемдесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;

-четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

5. КРАСИМИР ХАДЖИДИНЕВ

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

-двадесет и три престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.

6. ГЕОРГИ ХРИСТОВ

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-шестдесет и пет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;

-тридесет и четири престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1. от НК.

7. МАРИЯ ДИМОВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК;

8. БОРИСЛАВА ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК;

9. МАРГАРИТА ПЕТРОВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК;

10. ЕЛКА СТОЙКОВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-три престъпления по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

-три престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК

11. ЕЛЕНА ИНДЖЕВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

12. РАНГЕЛ СТОЙЧЕВ

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-дванадесет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК

-две престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

13. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 2, вр. ал. 2 от НК;

-престъпление по чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;

-престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

-престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

14. ИЛИАН ЗАФИРОВ

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-двадесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;

-тринадесет престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

15. ГЕОРГИ ЗЯПКОВ

-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК;

-осемдесет и осем престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;

-четиридесет и две престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

16. ЦВЕТАН ГУНЕВ

-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 2 от НК;

-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 1 НК.

17. РУМЕН СИМЕОНОВ

-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 2 от НК.

18. СЛАВИЯНА ДАНАИЛОВА-ВЕЛЕВА

-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 1 и 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК

С разрешение на наблюдаващите прокурори от Специализираната прокуратура е публикуван ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ"МОДЕЛЪТ КТБ". Изтеглете файла ТУК.

