Единственият английски пъб в София предлага и храна за вегани

Светлин Станков: Клиентите трябва да се посрещат като у дома

Ресторант The new Fox & Hound е създаден през 2000 г. Оттогава не е променян, а е запазил автентичния си вид. Това е единственият английски пъб в София. В България са познати повече ирландските, но разликата е, че в английския храната е по-изтънчена, а обстановката е по-изискана. Менюто в The new Fox & Hound е широкоспектърно - има ястия за вегетараинци, вегани и феновете на по-изтънчената кухня. Едно от най-запомнящите се е телешкото месо и няколкото вида стекове. Бонфилето се доставя ежедневно от Югоизточна България. Хората казват, че е прекалено чисто за ирландски пъб. Да, защото ние не сме ирландски пъб, шегува се собственикът Светлин Станков.

- Откога сте в този бизнес? Занимавали ли сте се с нещо друго преди?|

- Аз съм приемник на идеята, първоначално бях сервитьор, след това станах управител, а малко по-късно и собственик. Минал съм от най-ниското стъпало до това да съм предприемач - това е от 14 г. 8-9 години бях всеотдаен на 100%, а оттогава насам - на 200.

- Защо избрахте да работите в тази сфера?

- През 2003 г. работех в компания за кетъринг. Собствениците имаха ресторант, аз станах техен ценен кадър и с течение на годините обикнах работата си и осъзнах, че тя не е точно работа, а хоби. Аз се шегувам, че не работя, защото за мен това е удоволствие, а не ангажимент. Бизнес партньорът ми Ина Маринова се грижи за вкуса и приготовлението на храната.

- Какво научихте за тези години като предприемач?

- За нас е важно да посрещаме хората, както бихме го направили вкъщи. Не трябва да ги делим - дали са българи или чужденци. Ние сме интернационално място. Туристите, когато попаднат на чуждо място, усещат бариера. Аз се старая да избегна това, без значение откъде идват клиентите ни. Англичаните не ми вярват, че съм българин. Казват, че не могат да повярват, че тук има място, което да носи такова парченце от Албиона. Английската ни закуска, стековете, фиш и чипс казват, че са в пъти по-добре приготвени при нас, отколкото на острова. Това е много голямо признание. Българите са много голяма част от клиентите ни. Около нас има много нотариуси и ние се превърнахме в заведението на нотариусите.

- Кой беше най-трудният момент в досегашния ви опит на предприемач?

- Първата година, в която се захванах като предприемач беше много трудно. Спомням си лятото, реших да правя нещо, което никога не беше правено за това заведение - беше стартиран проектът с лятна градина. Опасенията около това дали ще се случи, инвестицията и намеренията, докато всичко не се доказа, имаше голям период на притеснения.

- Как избирате служителите си?

- Това е ролята на мениджъра - той е този, който да събира и сплотява екипа, да го мотивира и да накара машината да работи. Трябва сърце, ядро, което да зарежда и да кара всичко около него да се движи в ритъма, който той иска.

- Какво казвате на служителите си, за да ги мотивирате?

- Аз мога да заявя, че с персонала ми знаем каква е ролята ни - със сигурност не да разочароваме и огорчаваме. Ако дойде някой в такова настроение, ние трябва да го накараме след като си тръгне да го заредим положително. Дори и с малко да допринесем, да го накараме да се чувства положително. Това е моята политика и смятам, че хората, които работят за мен трябва да ги притежават. Най-много държа на лоялността. Аз съм лоялен към екипа си и клиентите, затова го изисквам. Посредствените хора са много, но има и други, които са откровени. Трябва всичко да се казва в очите. А не да се натрупа негатив, а след това да катализира. Аз съм откровен, мисля, че затова получих възможностите си през времето.

- Как си представяте вашия бизнес след 5 години?

- Аз имам една стратегия, която следвам и засега съм в рамките. Искам да увелича екипа си. Има доста хора, на които разчитам. Ние сме 10 години заедно, мястото ни събра и аз съм готов да направя още неща с тях. Надявам се да бизнесът ми да се разрасне и да запознаем повече хора с това, което правим.