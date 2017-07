Бури, порои и градушки из страната след жегата

Любимка на продуцента на Рамацоти с рецитал на церемонията Уникален микс от български фолклор със световния хит на Джъстин Бийбър "Let Me love you" ще изпее по време на церемонията за Морските Оскари финалистът от популярния формат "Гласът на България" Тихомир Митов. В песента звучат и златните гласове на певиците от квартет "Славей",