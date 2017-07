Човекът, дал суджука: Мартинов ми съсипа бизнеса, като отказах

Тя ще направи концерт на 2 март в зала “Универсиада” по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”. Каролин Есмералда ван дер Леу, както е цялото име на поп и джаз певицата, започва кариерата си през 2009 г. Още първото ѝ парче Back It Up я изстрелва на върха на класациите. Същия успех има и вторият ѝ сингъл A Night Like This.