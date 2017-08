Учени: Някои пчели са аутисти

Ново изследване потвърди съществуването на дефектни гени у някои медоносни пчели, съобщи Лайф, цитиран от БТА.

Изследването разкрива механизма на реакциите на пчелата към външни дразнители и наличието на гени, които възпрепятстват развитието й.

Учени от университета на Илинойс поясниха, че липсата на "социална осведоменост" може да е предизвикана от дефектни гени в ДНК веригата.

Учените изследвали няколкостотин пчелни колонии, които се различават една от друга не само по активността си, но и по други параметри. Било установено, че в отделните колонии пчелите имат различни реакции към външни дразнители.

Пчелите с някои "отклонения", сходни по своята специфика с аутизма при хората, могат да бездействат дори пред лицето на опасността, заключиха авторите на изследването.

Получените резултати ще позволят да се коригират представите на учените за еволюцията в света на животните.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.