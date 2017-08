Сирийски бежанци протестираха пред германското посолство в Атина

Сирийски бежанци, блокирани в Гърция, протестираха пред германското посолство в Атина днес заради забавянето на събирането с роднините им в Германия и скандираха "Стига вече чакане!", предаде в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Около 100 души, сред които и малки деца, проведоха шествие от парламента до посолството, носейки плакати на английски език с надписи "Искам да бъда със семейството си".

Гръцки медии съобщиха, че Гърция и Германия неофициално са се съгласили да забавят процеса на събиране на семействата на бежанците, които са блокирани в Гърция от месеци, след като избягаха от войната в Сирия.

Около 60 000 бежанци и мигранти, основно сирийци, афганистанци и иракчани, се намират в Гърция от година, след като балканските страни затвориха границите си и блокираха пътя им към Централна и Западна Европа.

"Моето послание е: стига толкова чакане, стига толкова страдания", казва 41-годишната сирийка Малак Рахмун, която живее в гръцки лагер с три от дъщерите си, а съпругът и синът й са в Берлин.

Рахмун казва, че тя и дъщеря й са подали молба за събиране на семейството миналата година, но гръцките власти още не са дали ясен отговор. "Не съм виждала сина си от две години", казва сирийката.

A Syrian refugee holds banner during a demonstration against delays in reunifications of refugee families from Greece to Germany, in Athens, Greece, August 2, 2017. REUTERS/Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY