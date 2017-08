Българско вино с успехи зад граница

New Bloom Winery напълно отговаря на името си – новият разцвет за един регион, където винопроизводството има традиции

New Bloom Winery се намира в град Съединение и разполага с 6000 дка собствени лозови масиви. Вината с марката New Bloom Winery се продават в повече от 20 държави, сред които екипът особено се гордее с пробива си на азиатския пазар. Китайските партньори са толкова впечатлени от качеството и нивото на българското вино, че са готови да изкупят цели реколти. Едно от по-особените им изисквания е на етикета да бъдат отбелязани медалите от международни изложения и конкурси, което в Европа не е толкова популярно. Затова производителят прави отделен заден етикет на вината си за Китай. Продуктите на New Bloom Winery се продават и в Япония – където изискванията за качество за огромни, направили са пробив в Европа - Германия, Франция, Белгия, имат поръчки и за САЩ.

На българския пазар производителят е познат със сериите Verano Azur, Pixels, F2F и най-новата марка в портфолиото – New Bloom. През годините в избата са инвестирани над 10 млн. лв. и днес в технологично отношение производствената база е на световно ниво. В последните пет години избата е напълно реконструирана. Към нея е изградена нова лаборатория за проследяване и замерване на всички производствени процеси. Използват се бъчви от френски дъб, модерни ферментационни съдове и специална технология за микровинификация, която позволява бутилирането на бутикови серии вина.

Собствените лозя позволяват експерименти

Масивите на New Bloom Winery са разположени в най-слънчевата част на Тракия - землищата на селата Найден Герово, Правище и Драгомир. Този регион бе определен като вторият най-добър за винени пътешественици. Отглежданите собствени сортове грозде са популярните Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Сира, Шардоне, Совиньон Блан, Мускат и новите за страната ни Дорнфелдер, Регент, Глера.

Някои биха определили решението да се засадят именно такива уникални сортове в години, когато дори Совиньон блан не беше толкова познат в България, като пълна лудост. Но от днешна гледна точка това позволява на избата да експериментира. Първата реколта на Дорнфелдер излиза през 2012 година. „Дори германците са учудени от качествата на вината от немските сортове Регент и Дорнфелдер и как добре се развиват в тероара на Тракийската низина. Тези два червени сорта имат уникално богата багрилна материя, съчетана със сатенена мекота на танините. Тракия им дава чудесна възможност да разкрият потенциала си“, разказват от екипа на избата.

С уважение, страст и търпение

Двигателят на избата или творческият директор е енологът Владимир Влъчков – човек с над 30 години опит във винарството. Специализирал е във Франция, в Австралия, Нова Зеландия, Калифорния, Южна Африка, Италия, Австрия, Швейцария, Гърция. Нещо повече – той е един от първите българи, журирали в най-престижните винени конкурси в света. „Уважение и любов – това са тайните съставки, които влагаме във виното“, разказват от усмихнатия екип на New Bloom Winery. „Уважение трябва да проявяваш към лозята, към спецификите на сорта и тероара, но и към колегите, с които работиш. А любов – тя включва както младежки плам, страст към виното и любопитство да направиш нещо различно, така и спокойствието и зрелостта да се справяш с предизвикателствата и трудните моменти, които дават по-мъдрите от екипа с дългогодишен опит“. „Добронамерената среда, в която се работи, ни прави по-спокойни, а виното изисква именно спокойствие и търпение“, добавя главният енолог на New Bloom Winery Владимир Влъчков.

Световните медалисти – и в родните магазини

Отношението на екипа към спечелените награди на най-големите и престижни конкурси като Mundus Vini в Германия, Vinalies Internationales във Франция и Concours Mondial Du Bruxelles в Белгия, също е скромно. „Гордост за нас е, че не работим със специални партиди за международните конкурси и изложения – това, което е в търговската мрежа, това изпращаме като проби за дегустация. Всяко отличие е на база реално произведено вино, което всеки може да си купи от магазина“, подчертават от New Bloom Winery.

Преди предстоящата гроздоберна кампания производителят е доволен от качеството на гроздето. Стартът на кампанията е след средата на август. Тази зима New Bloom Winery се готви да пускане няколко червени вина към най-новата серия New Bloom, но засега пази сортовия състав в тайна.

Дългосрочните планове за развитие на New Bloom Winery са свързани с допълнителни инвестиции в технологии, удвояване на собствените лозови масиви до 12 000 дка в рамките на 4 години и възраждане на района на град Съединение като основен винопроизводител.