Търсете „Досие“ с цялата история на Тодор Живков и номенклатурата – от личния архив на диктатора

Can U Remember Me се казва английският вариант на сингъла “Още”, който Поли Генова пусна в средата на юни. Той ще се завърти в ефира на най-голямата музикална телевизия MTV, както и по 24-часовия канал с висока резолюция MTV live HD. Сингълът Can U Remember Me ще бъде издаден в Израел и в Холандия.