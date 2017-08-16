Отстраниха футболен шеф заради скандал със сексуален тормоз

https://www.24chasa.bg/novini/article/6394690 www.24chasa.bg 16.08.2017 17:02; 24 часа онлайн      0;
Ангел Стоянов СНИМКА: Български футболен съюз

Областният председател на Българския футболен съюз в Монтана Ангел Стоянов е временно отстранен от длъжност с решение на президента Борислав Михайлов, съобщава Gong.bg.

След приключване на проверката, извършена от Зоналния съвет във Велико Търново и докладна записка от зоналния председател Бончо Генчев, Борислав Михайлов е решил шефът на областния съвет Ангел Стоянов да бъде временно отстранен от поста, докато се изяснят обстоятелствата по избухналия скандал с женския футболен клуб "Атлетико Лом".

Преди дни местна съдийка разкри, че е получавала неприлични предложения от Ангел Стоянов.

Самият Ангел Стоянов категорично опроверга обвиненията срещу себе си обяви, че ще заведе дело, за да изчисти името си.

Теодора Тодорова СНИМКА: Фейсбук

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