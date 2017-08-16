Симона родила в тоалетната, майка й Ваня хвърлила бебето през прозореца

Промени в борда на "Мини Марица-изток" ЕАД С Решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД e извършена промяна в състава на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД, предаде "Дарик".