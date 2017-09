Министерство на туризма праща над 400 хил. картички на туристи

По инициатива на министъра на туризма Николина Ангелкова над 400 хил. картички тръгват към туристите, почиващи в България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на туризма. Специалният жест цели да им благодари, че са избрали страната за дестинация на своята почивка. Той е и поредната стъпка в работата на министерството при изграждане на имиджа на България, като предлагаща най-високо качество туристически продукт. Гостите, които ще получат специалната картичка, ще бъдат избрани на случаен принцип, като те ще се разпределят пропорционално в цялата страна. Очаква се картичките да бъдат изпратени в следващите дни до края на сезона.

Визията на картичката пресъздава облика на пощенската марка, посветена на „2017 - Международна година на устойчивия туризъм за развитие“. Филателното издание ще е посланието на България по време на 22-рата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН в гр. Чънду, Китай. А картичката ще изпълнява тази функция сред гостите пътували в страната. Стенописи от Рилският манастир и Тракийската казанлъшка гробни са изобразени на предната част на картичката. В допълнение на красивите фрагменти е специалното послание подписано лично от министъра на туризма Николина Ангелкова. То гласи: Thank you for choosing Bulgaria!, което означава „Благодаря ви, че избрахте България!“. Английският е избран, защото той е официален език на Европейския съюз и е сред най-разпространените на международно ниво.

Последните данни на статистиката показват, че близо 5 млн. чуждестранни туристи са посетили България в периода януари – юли, като се отчита ръст от 7.2% спрямо същия период на миналата година. Това потвърждава прогнозите на Министерството на туризма за увеличение в сектора от 7 до 10%. Освен това се предвижда в периода между май и октомври българите да реализират над 5.7 млн. нощувки. Очаква се и при тях ръстът да е около 4.5 - 5% спрямо миналата година.